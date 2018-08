Sardegna | a Banari la fotografia di gruppo più grande al mondo | iniziativa contro lo

ilfattoquotidiano

(Di domenica 5 agosto 2018) Il comune di(provincia di Sassari) è entrato nella storia con “Il ritratto dipiùal”. È stata scattata oggi, 4 agosto, lapiùmai dedicata a una comunità locale. Infatti, fino ad ora, nessuno aveva mai radunato gli abitanti di un paese per uno scatto di. A farlo per primo è stato il fotografo Marco Ceraglia per spingere la comunità a reagire, anche in modo creativo, al problema dello spopolamento. Intantoaspira al Guinness dei primati: gli esperti analizzeranno la documentazione per decretare l’accesso del paese al libro dei record. Sono 570 i banaresi che hanno preso parte all’: sono stati immortalati nella tribuna realizzata per l’occasione in piazza San Giacomo, 27 metri di lunghezza per 6 di profondità, sviluppata in altezza su 10 gradoni. Ceraglia e “OrdinariMai” ...