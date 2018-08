Sanità | non solo Muto | in Campania è record di strutture private

Sanità negata : Centro per sclerosi multipla non riceve attenzioni meritate - Il Giardiniere - : Si corre il rischio che almeno questi ultimi prendano il volo verso Regioni o Nazioni più sensibili nei confronti della scienza.

Campania e Calabria non garantiscono i livelli essenziali di assistenza sanitaria. Paese migliora - resta divario Nord-Sud : Meno Regioni inadempienti, ma restano le disuguaglianze e diverse lacune nel sistema di monitoraggio. È quanto emerge dai dati provvisori del monitoraggio sui livelli essenziali di assistenza (Lea) 2016 del Ministero della Salute, contenuti nel Rapporto di coordinamento di Finanza pubblica 2018 della Corte dei Conti e diffusi dal Tribunale per i diritti del malato di Cittadinanzattiva. I dati definitivi saranno pubblicati dal ministero, ma già ...

Sanità : M5s contro rete ospedaliera Sicilia - 'non riduce sprechi' : Palermo, 31 lug. (AdnKronos) - "Una rete ospedaliera figlia del precedente governo, che non convince e non riduce gli sprechi che continueranno ad essere il punto debole della Sanità Siciliana". Il Movimento 5 stelle boccia senza termini la bozza della rete ospedaliera approdata oggi all’Assemblea r

Sicilia - non sono gli ‘immigrati clandestini’ che affossano la Sanità. Ma anni di sperperi e scandali : “Cospicui sbarchi di immigrati clandestini incidono fortemente sulle risorse della Sanità regionale”. In due righe due inserite in un documento ufficiale l’assessorato regionale alla Sanità in Sicilia prova a dirci due cose. Entrambe sbagliate. La prima: chi sbarca è sempre clandestino. La seconda: se non trovi un posto letto, se aspetti ore al pronto soccorso, se l’ambulanza non arriva, se quando arriva non ha un medico è colpa del ...

Emergenza caldo - la solidarietà non va in vacanza : Banco Farmaceutico e Croce Rossa Italiana insieme per combattere la povertà sanitaria : La Fondazione Banco Farmaceutico onlus e Croce Rossa Italiana hanno firmato un protocollo d’intesa nazionale per consolidare la collaborazione, già sperimentata con successo a livello locale, sul fronte della lotta alla povertà sanitaria. L’accordo, in particolare, consentirà di rafforzare tutti quegli interventi sul territorio necessari per aiutare le persone in condizioni di indigenza e, in modo speciale, quelle che a causa del caldo estivo ...

Sanità : Zaia - i punti nascita non si toccano : Padova, 16 lug. (AdnKronos) – “Io ho sempre difeso i punti nascita. Questo è un effetto del decreto della Lorenzin che ha ormai quasi tre anni e in Veneto, nonostante questa volontà messa nero su bianco di chiudere tutti i punti nascita al di sotto dei 500 parti in Veneto, non se n’è chiuso uno”. Lo ha detto il governatore del Veneto Luca Zaia rispondendo alle domande dei giornalisti in occasione ...

Sanità - scontro Grillo-De Luca : 'Non può essere commissario - deve passare sul mio cadavere' : La Sanità è stata per troppo tempo, e lo è ancora secondo me, una sorta di terreno di scorribanda politica - ha aggiunto - sono fortemente contraria a nomine politiche nella Sanità perché così non si ...

[L'inchiesta] La Sanità è una montagna di soldi e potere. Otto scandali dove il malato non conta nulla : "Mia figlia senza voler essere…mia figlia…è dieci volte più brava, e poi dico io i nostri figli, tu immagina quando aggiusto le cose nei concorsi e se capita a mia figlia? Che pur essendo più brava di…...

«Sanità - la Valle non accetta servizi di serie B» : Niente più campanilismi, ma quel balzava agli occhi ieri nell'incontro a palazzo Muzio era l'esiguo numero di sindaci valtellinesi e valchiavennaschi presenti: solo 29 , su 77, e 20 invece i primi ...

Istituto Superiore Sanità * autocertificazione vaccinazioni obbligatorie : ' l'importante È non compromettere l'obiettivo della tutela della ... : ... ben 10 punti al di sotto della soglia necessaria per il controllo delle epidemie, anche a causa di una delle più grandi bufale della storia della scienza che aveva correlato questa vaccinazione all'...