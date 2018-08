San Vito Lo Capo | soldi per cacciare via i venditori ambulanti

San Vito lo Capo - successo di pubblico per l'apertura di Bagli - Olio e Mare 2018 : successo di pubblico per l'apertura di 'Bagli, Olio e Mare 2018', la manifestazione organizzata dal Comune di San Vito lo Capo in collaborazione con l'Associazione turistica culturale 'Castelluzzo' e ...

Miss Italia a San Vito Lo Capo. Sei ragazze approdano alle finali regionali : La stella di Miss Italia, il concorso che quest'anno compie 79 anni, è tornata a splenderepresso il 'Camping El Bahira' di San Vito Lo Capo, per la selezione regionale organizzata dall'eclettico ...

Fiera di San Lazzaro e musica al Battiferro - il weekend è servito : Mentre sabato, dalle 21, ci sono gli spettacoli di burattini a Palazzo D'Accursio con Marianna De Leoni, Milena Fantuzzi e Grazia Punginelli. Sempre di sabato sera c'è invece la 68° Sagra dei ...

La Sagra di Bagli - olio e mare a San Vito lo Capo - Date 2018 : Per ben tre giorni anche tanto intrattenimento con spettacoli e concerti gratuiti; mentre nei Bagli di Castelluzzo si potrà partecipare a degustazioni di olio, vino e 'apericene' a base di prodotti ...

Un festival per donne forti a San Vito dei Normanni : Edoardo Sylos Labini Per tutti quelli che d'estate non indossano una t-shirt rossa, c'è un appuntamento nel cuore del Salento da mettere in agenda: 21-25 agosto, Castello Dentice di Frasso, S. Vito ...

LO STREET FOOD FA TAPPA A San Vito DEI NORMANNI.27 - 28 e 29 luglio 2018 negli spazi del Laboratorio Urbano ExFadda : ... arrosticiniabbruzzesi, caciocavallo silano impiccato, pezzetti salentini, churros latinoamericani, panzerotti baresi, moussaka greca e tante altre prelibatezze da tutto il mondo saranno protagoniste ...

San Vito Lo Capo - al via SiciliAmbiente Documentary Film Festival : Difendere l'ambiente si può. E il racconto può essere un'arma. Preceduto da due giorni di anteprime , l'8 e il 9 luglio, poi dal 10 al 15 luglio a San Vito Lo Capo , TP, si srotola il SiciliAmbiente ...

Cosenza - approvato dalla Giunta il progetto definitivo per i lavori manutentivi allo stadio “San Vito-Gigi Marulla” suddivisi in quattro lotti : Cosenza – È stato deliberato oggi dalla Giunta presieduta dal sindaco Mario Occhiuto il progetto definitivo per gli interventi manutentivi con suddivisione in lotti dello stadio “San Vito-Gigi Marulla”. Il quadro economico della spesa è pari a un importo di euro 979.624,00 di cui euro 760.908,28 per lavori e oneri per la sicurezza, nonché euro 240.878,10 per somme a disposizione dell’Amministrazione comunale. La spesa complessiva di ...

San Vito Lo Capo - braccio incastrato nella macchina per la pasta : Una donna di 27 anni rischia di perdere il braccio dopo l'incidente di ieri avvenuto in un negozio di pasta fresca a San Vito Lo Capo.

Incidente a San Vito Lo Capo - macchina per la pasta le stritola un braccio : Una romena di 27 anni, impiegata in un un negozio di pasta fresca a San Vito Lo Capo, rischia di perdere il braccio, rimasto incastrato in una macchina per la lavorazione dell'impasto. Le pale si sono ...

Adriatica Ionica Race 2018/ Streaming video e diretta tv - orario e percorso (4^ tappa - San Vito Cadore-Grado) : diretta Adriatica Ionica Race 2018: info Streaming video e tv della 4^ tappa prevista oggi da San Vito di Cadore fino a Grado: la corsa dalle dolomiti torna al mare.(Pubblicato il Sat, 23 Jun 2018 03:00:00 GMT)