San Sebastian | terribile caduta di gruppo | hanno la peggio Bernale e Landa | che sbatte

Clasica de San Sebastian – Caduta Mikel Landa - il bollettino medico parla chiaro : condizioni e tempi di recupero : Mikel Landa rischia di saltare la Vuelta di Spagna dopo la Caduta di ieri alla Clasica de San Sebastian Brutta Caduta, ieri, alla Clasica de San Sebastian, a 19 km dal traguardo: un incidente massiccio, nel quale ad avere la peggio sono stati Mikel Landa ed Egan Bernal. Il basco del team Movistar, cosciente e sempre stabile, non era in grado di muoversi a causa del forte dolore e del trauma lombare: immobilizzato con un collare è stato ...

Clasica San Sebastian - dopo le cadute il colpo di Alaphilippe : La striscia vincente di Julian Alaphilippe [VIDEO] continua anche alla Clasica di San Sebastian, il primo appuntamento dopo la conclusione del Tour de France. Il nuovo idolo dei francesi ha vinto alla sua maniera nella classica basca, con una fiammata sulla rampa di Murgil Tontorra, l’ultima salita, con cui si è involato verso l’arrivo in compagnia di Mollema, poi regolato allo sprint. L’altra faccia della Clasica è stata quella delusa e ...

Clasica San Sebastian - primo bollettino medico per Landa : gli aggiornamenti sulle condizioni del ciclista spagnolo : Mikel Landa dopo la caduta alla Clasica San Sebastian ha rimediato un trauma lombare: ecco l’esito del primo bollettino medico Una terribile caduta al chilometro 20 della Clasica San Sebastian ha spaventato i tifosi di ciclismo, che hanno temuto per l’incolumità di Mikel Landa ed Egan Bernal. Se al ciclista colombiano del Team Sky è stato riscontrato un trauma facciale, con frattura nasale e lesioni mascellari, solo ora si ...

Ciclismo - Clasica San Sebastian - gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni di Egan Bernal : Il Team Sky ha pubblicato sul proprio sito il bollettino medico sulle condizioni di Egan Bernal, protagonista di una terribile caduta durante la gara spagnola Non solo la vittoria di Julian ...

Ciclismo – Clasica San Sebastian - gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni di Egan Bernal : Il Team Sky ha pubblicato sul proprio sito il bollettino medico sulle condizioni di Egan Bernal, protagonista di una terribile caduta durante la gara spagnola Non solo la vittoria di Julian Alaphilippe, ma anche una terribile caduta di gruppo oggi alla Clasica de San Sebastian. Ad avere la peggio sono stati due corridori favoriti alla vittoria finale, Mikel Landa ed Egan Bernal, entrambi immobilizzati e trasportati via in barella per ...

Clasica de San Sebastian – Caduta Bernal : brutto trauma per il corridore Sky - gli aggiornamenti sulle condizioni : Egan Bernal in ospedale per degli accertamenti dopo la terribile Caduta di oggi alla Clasica de San Sebastian: gli aggiornamenti sulle condizioni del colombiano del team Sky Terribile Caduta di gruppo, oggi, alla Clasica de San Sebastian, vinta da un eccellente Alaphilippe. Ad avere la peggio sono stati due corridori favoriti alla vittoria finale, Mikel Landa ed Egan Bernal. I due ciclisti sono stati immobilizzati e trasportati via in ...

A San Sebastian vince Alaphilippe : Dopo avere recitato la parte del leone al 105° Tour de France di ciclismo, che si è concluso domenica sera a Parigi, conquistando due tappe e aggiudicandosi definitivamente la maglia a pois della ...

Ciclismo – L’urlo di Alaphilippe - Mollema si arrende : il francese conquista la Clasica San Sebastian : Il corridore della Quick Step vince la Clasica San Sebastian regolando Mollema proprio sul traguardo, brutta caduta per Mikel Landa Due tappe al Tour de France con relativa maglia a pois e poi la Clasica San Sebastian, è un periodo d’oro per Julian Alaphilippe. Il francese della Quick Step si prende la famosa corsa spagnola, regolando sul traguardo un mai domo Mollema. L’ultima salita di 8 km consegna la vittoria al ...

Clasica San Sebastian 2018 : Julian Alaphilippe domina da favorito - battuto Mollema : Julian Alaphilippe conferma il pronostico nella Clasica San Sebastian: erano annunciati come protagonisti i corridori in uscita dal Tour de France e così è stato, nei 229 chilometri da Donostia a Donostia. Il corridore transalpino della Quick-Step Floors, maglia a pois alla Grande Boucle, domina in lungo e in largo andando via sull’ultima salita e gestendo la situazione in una volata a due con l’olandese Bauke Mollema. Quattro uomini ...

Clasica de San Sebastian – Terribile caduta : Mikel Landa e Bernal portati via in barella [GALLERY] : Spaventosa caduta alla Clasica de San Sebastian: gravi conseguenze per Mikel Landa e Bernal E’ terminato da quasi una settimana il Tour de France 2018, ma lo spettacolo a due ruote non è terminato. I corridori di tutto il mondo si stanno infatti sfidando in Spagna nella Clasica de San Sebastian, durante la quale non sono mancati i colpi di scena: Terribile caduta di gruppo, infatti, pochi minuti fa. Ad avere la peggio sono stati ...

Clasica San Sebastian 2018 : orario d’inizio e su che canale vederla in tv : Oggi (sabato 4 agosto) si correrà la Clasica San Sebastian. La corsa basca, che quest’anno giunge alla sua 38ma edizione, vedrà tanti big sfidarsi su un impegnativo percorso di 229 km attorno alla città, con la doppia ascesa a Jaizkibel e il durissimo strappo finale di Murgil Tontorra, che decideranno la corsa. I favoriti saranno Julian Alaphilippe, Primoz Roglic e Daniel Martin, tutti reduci da un ottimo Tour de France. La partenza della corsa ...

Clasica San Sebastian 2018 : corsa incertissima - favoriti i reduci dal Tour. Alaphilippe per la vittoria? : Tutto pronto per la Clasica San Sebastian 2018. Sabato, infatti, si torna a parlare di classiche per quanto riguarda il circuito World Tour, che da poco ha salutato il Tour de France, la seconda grande corsa a tappe stagionale. Proprio i reduci dalla Grande Boucle, come accade praticamente in ogni stagione, sono i grandi favoriti per la gara in terra basca: chi riuscirà a spuntarla succedendo nell’albo d’oro a Michal ...

Clasica San Sebastian 2018 : corsa incertissima - favoriti i reduci dal Tour. Alaphilippe per la vittoria? : Tutto pronto per la Clasica San Sebastian 2018. Sabato, infatti, si torna a parlare di classiche per quanto riguarda il circuito World Tour, che da poco ha salutato il Tour de France, la seconda grande corsa a tappe stagionale. Proprio i reduci dalla Grande Boucle, come accade praticamente in ogni stagione, sono i grandi favoriti per la gara in terra basca: chi riuscirà a spuntarla succedendo nell’albo d’oro a Michal ...

Clasica San Sebastian 2018 : percorso - orari e diretta tv : Si correrà sabato 4 agosto la Clasica di San Sebastian 2018, prestigiosa corsa ciclistica volta a celebrare l’amore dei Paesi Baschi per il mondo delle due ruote. Negli ultimi anni il percorso ha subito una vera e propria metamorfosi, con lo strappo del Murgil Tontorra che ha preso il posto della salita del Jaizkibel come fase decisiva della gara. Clasica San Sebasian: il percorso Saranno 229 i chilometri che dovranno affrontare i ...