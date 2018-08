: Tap, la ministra Lezzi a Salvini: “Al sud servono infrastrutture? Sì, ma le priorità sono strade, ferrovie e scuole” - petergomezblog : Tap, la ministra Lezzi a Salvini: “Al sud servono infrastrutture? Sì, ma le priorità sono strade, ferrovie e scuole” - riccardomagi : Nelle strade italiane è #farwest Bersaglio? Cittadini con la pelle nera o rom.Un'impressionante serie di casi in p… - margheritini : RT @ManuPalo67: #NoTap, la ministra Lezzi a Salvini: “Al #sud servono infrastrutture? Sì, ma le priorità sono #strade, #ferrovie e #scuole”… -

"Le infrastrutture servono, servonopiùe ferrovie nuove, io voglio andare". Così il leader della Lega,, alla Festa della Lega Piemonte a Capriata d'Orba (AL). I 5Stelle "sono gente affidabile, concreta, con voglia di fare bene le cose, ma su qualcosa dobbiamo metterci d'accordo",dice. Sulle scorte: "Sono sicuro che ci sono persone che non rischiano, ma decidono i tecnici dell'Interno, non il Ministro".Poi: "Non voglio un'Italia fondata sulla paura, ma sul rispetto.La paura ce l'ha lasciata la sinistra",(Di domenica 5 agosto 2018)