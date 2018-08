Salvini torna all' attacco di Saviano

Renzi torna in campo e attacca Salvini : "Scherza col fuoco - abbassi i toni" : 'Questo governo scherza col fuoco', dice l'ex leader Pd Matteo Renzi , in un'intervista al Messaggero . Parla di coesione sociale a rischio. 'Quella di Salvini non è politica - osserva - ma body building verbale: alla fine però il fisico è quello che è e in Europa se ne sono già accorti'. L'ex premier si dice preoccupato per gli episodi di razzismo, 'ci sono degli ...

Boldrini torna all'attacco : "Salvini prof della paura" : Laura Boldrini non si accontenta e torna (ancora) ad attaccare Matteo Salvini. E lo fa dopo che ieri, a margine dell'aggressione a Daisy Osakue, aveva biasimato quel "tanti nemici tanto onore" scritto su Facebook dal ministro leghista. Quasi a dire che sarebbero le parole del capo del Viminale ad aver in qualche modo armato questa spirale di violenza contro i migranti. Oggi l'ex presidente della Camera è tornata alla carica. "Per Salvini ...

"Salvini - scarica i Cinque Stelle" Il piano B per tornare al governo : Matteo Salvini scarica l'alleato m5s e Silvio Berlusconi subentra con Forza Italia nell'esecutivo senza passare dalle elezioni. Questo è il "piano" del Cavaliere per tornare a Palazzo Chigi da protagonista senza presentarsi al voto. Lo illustra in una intervista al Giorno, lanciando un appello al suo alleato di coalizione, attuale Ministro dell'Interno del governo giallo-verde presieduto da Giuseppe Conte ...

Salvini contro Conte sulla Tav : “Bisogna andare avanti - non tornare indietro” : sulla Tav «occorre andare avanti e non tornare indietro». A prendere posizione, dopo la decisione del premier Conte di fermare il progetto, è il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, ospite di Mattino24, su Radio 24. ...

Dignità - tornano voucher. Salvini a industriali veneti : 'Vediamo chi ha torto' : All'appello mancano infatti solo gli articoli dedicati al mondo del lavoro , quelli che più di tutti hanno fatto discutere il mondo politico, diviso tra chi vede effetti positivi nel testo di Luigi ...

Dalla Turchia sono arrivati 1200 migranti da gennaio. Salvini : "Gli diamo 6 miliardi all'anno - qualcosa non torna" : Il tema immigrazione continua a tenere banco nella politica italiana. Questa volta a far discutere è un numero, citato dal ministro dell'Interno, Matteo Salvini. Con un intervento sui social network il responsabile del Viminale rivela che "da inizio anno sono sbarcati in Italia 1.200 immigrati arrivati via mare Dalla Turchia". Poi aggiunge: "Per controllare l'immigrazione l'Unione Europea (quindi anche l'Italia) sta regalando 6 miliardi di euro ...

La polemica infinita tra Salvini e la Open Arms : "Tornano verso la Sicilia - una provocazione" : Il ministro dell'Interno attacca sui social la nave della Ong spagnola che nei giorni scorsi aveva annunciato, e poi smentito, una denuncia all'Italia per omicidio colposo e omissione di soccorso dei migranti