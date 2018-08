Salvini | popstar sul canalino | il pubblico di Cervia in estasi per il vicepremier

ravennaedintorni

: @matteosalvinimi Una popstar sempre in tour Una folla in delirio Un paio di ritornelli da ripetere all’infinito F… - ICorretto : @matteosalvinimi Una popstar sempre in tour Una folla in delirio Un paio di ritornelli da ripetere all’infinito F… -

(Di domenica 5 agosto 2018) La festa della Lega Nord con Matteo. Tra illa fidanzata, Elisa Isoardi Alle 20.30, un'ora prima del comizio, diresti che in fondo non c'è così tanta gente. Alle 21.30, in piazza dei ...