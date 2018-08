Salvini | La regola del 3% non è la Bibbia

Migranti : Salvini - da Di Maio sì a ong in regola? No - porti chiusi : Roma, 11 lug. (AdnKronos) – “No, i porti italiani sono aperti alle navi delle autorità italiane, non ad altri”. Così il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, risponde ai cronisti che gli chiedono un commento alla proposta di Luigi Di Maio, ovvero aprire i porti italiani alle Ong che rispettano le regole.A chi gli fa notare che Di Maio ha anche definito ‘impensabile’ l’opzione di chiudere i porti a navi ...

Migranti : Salvini - da Di Maio sì a ong in regola? No - porti chiusi : Roma, 11 lug. (AdnKronos) – “No, i porti italiani sono aperti alle navi delle autorità italiane, non ad altri”. Così il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, risponde ai cronisti che gli chiedono un commento alla proposta di Luigi Di Maio, ovvero aprire i porti italiani alle Ong che rispettano le regole.A chi gli fa notare che Di Maio ha anche definito ‘impensabile’ l’opzione di chiudere i porti a ...

Migranti - gli effetti della circolare Salvini ai prefetti : più irregolari e più ricorsi contro i dinieghi alle richieste di asilo : Dopo le dichiarazioni del 21 giugno, Matteo Salvini è passato ai fatti. Con una circolare interna, il 4 luglio il ministro dell’Interno ha ordinato alle Commissioni territoriali, gli organismi ministeriali preposti alla valutazione delle richieste di asilo, di rivedere i criteri con i quali concedono la protezione umanitaria, ossia un permesso di soggiorno valido due anni e rinnovabile, concesso per “seri motivi, in particolare di carattere ...

Boeri vs Salvini : “Per pensioni servono immigrati”/ Il presidente Inps : "Esagerazioni sui numeri irregolari" : Da Tito Boeri e dall’Inps arrivano nuovi dati e dichiarazioni destinate ad alimentare il dibattito sugli immigrati: "Sono sovrastimati", ma Salvini replica: "Fa politica, vive su Marte"(Pubblicato il Wed, 04 Jul 2018 21:39:00 GMT)

Migranti - Boeri : servono più regolari. Salvini : 'Vive su Marte?' | : Il presidente dell'Inps: "Per pagare le pensioni servono più immigrati regolari", anche perché "sono tanti i lavori che gli italiani non vogliono più fare". E ancora: "Parlano i dati, non c'è modo di ...

Salvini : «Dieci vaccini obbligatori inutili e dannosi - a scuola i bimbi non in regola» : Il ministro degli Interni si schiera con i novax: sto già discutendo per una soluzione con il ministro Grillo. Rischio caos per le iscrizioni

Libia - Ong soccorre 400 migranti | Salvini e Toninelli : "Fuori regola" - Unhcr : "120 annegati" : "La nave Ong Lifeline sta agendo in acque libiche fuori da ogni regola, fuori dal diritto internazionale". A dirlo è il ministro dei Trasporti. Stessa linea di Matteo Salvini che aggiunge:"Avete fatto un atto di forza? Bene, questo carico di esseri umani ve lo portate in Olanda"

TONINELLI CONTRO NAVE ONG LIFELINE/ "Guardia costiera indaghi su regolarità" : nuovo asse con Salvini? : TONINELLI, "ridiscutere accordo sulla Tav". Intanto il ministro delle Infrastrutture offre la sponda a Salvini e si schiera CONTRO la NAVE Ong LIFELINE battente bandiere olandese.(Pubblicato il Thu, 21 Jun 2018 13:27:00 GMT)

Salvini continua la campagna elettorale : “Via i rom irregolari dall'Italia” : Matteo Salvini sembra averci preso gusto. Dopotutto era difficile pensare che, arrivando al Viminale, il leader della Lega non utilizzasse il suo incarico per rilanciare gli slogan e le battaglie più care al suo elettorato. Così, dopo i migranti e le ong, ecco i rom. “Faremo un censimento sui rom in

Salvini inarrestabile : 'voglio un censimento dei rom - espulsi gli irregolari' : Dal ministro dell'Interno anche un altro annuncio: in settimana incontrerà Papa Francesco - Una ne fa e due ne pensa: il ministro dell'Interno Matteo Salvini sembra inarrestabile e annuncia a raffica ...

Salvini : "Faremo censimento romGli irregolari saranno espulsi""Ma gli italiani purtroppo restano" : "Al Ministero mi sto facendo preparare un dossier sulla questione rom in Italia, perche' dopo Maroni non si e' fatto piu' nulla, ed e' il caos". Lo ha detto il ministro dell'Interno e leader della Lega, Matteo Salvini, commentando a Telelombardia l'arresto di due rom per furto in stazione Centrale a Milano Segui su affaritaliani.it

Matteo Salvini - rom : 'Subito un dossier - gli irregolari espulsi. Purtroppo dobbiamo tenerci quelli italiani' : La ruspa di Matteo Salvini torna in azione. Dopo la chiusura dei porti italiani alla nave Aquarius carica di immigrati , il ministro dell'Interno vuole sistemare la questione dei nomadi . ...

Perché Salvini vuole immigrati clandestini - e non regolari : 18 giugno 2018 Nell'estate del 2000, studente liceale, andai a lavorare in un agriturismo non lontano da casa, nella provincia lombarda, per pagarmi sigarette e benzina del motorino. Il compito mio e ...