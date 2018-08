Salvini | ecco l' ultima battaglia | Mangiare italiano è atto politico

Ecco il primo Cpr di Salvini Trecento posti in Sardegna : ... assai ben vista dalle minoranze locali che invece criticano pesantemente la realizzazione del centro rimpatri in favore di una politica di integrazione e inclusione. Da due anni il capoluogo sardo e ...

Matteo Salvini - il piano per accogliere i transfughi di Forza Italia : ecco quali non accoglierà : 'Nei gruppi di Forza Italia alla Camera e al Senato ognuno cerca di sopravvivere, e siamo all'io speriamo che me la cavo. Nessuno vede una prospettiva e Salvini questo lo sa. Ma vi assicuro che Matteo ...

Non si può fare tutto e subito. Ecco perché la prudenza di Salvini : Lo sa bene il ministro dell'Economia, Giovanni Tria , garante supremo dei conti italiani, che stretto sempre più , qui l'approfondimento di ieri, tra i parametri europei e le voglie gialloverdi, sta ...

Ecco l'ultima follia dei buonisti : Salvini viene denunciato per odio : Tutti contro Matteo Salvini. Sopo le accuse, le offese e gli attacchi della sinistra per il presunto ritorno di un'onda razzista, Ecco che arrivano pure le denunce. 'Siamo un gruppo di cittadini che ...

Salvini fenomeno - opposizione assente. Ecco la ‘summer on a solitary beach’ : Il quadro mi sembra abbastanza delineato. C’è chiaramente un fenomeno, Matteo Salvini. Come tutti i fenomeni è amatissimo, almeno all’inizio, almeno fino al primo passo falso. Ci sono anche dei comprimari, un po’ in ombra ma ci sono. Il M5s copre, inspiegabilmente, il suo alleato di governo nel delirio allarmista-securitario-distopista. Chi potrebbe insomma fare da contraltare al becerismo della destra, caratterizzandosi come volto umano ...

Matteo Salvini mette radici in Campidoglio : ecco il gruppo della Lega : La Lega di Matteo Salvini mette radici in Campidoglio. Del gruppo consiliare leghista a Roma fa parte Maurizio Politi, ex

Salvini : avanti con la Tav. Palazzo Chigi : soluzione in linea col contratto governo Ecco perché i 5 Stelle non possono dire sì : Il ministro dell’Interno frena sul blocco dell’Alta Velocità chiesto dal M5S: «Si deve fare un’analisi costi-benefici». E sulla legittima difesa: «Mattarella non si riferisce a me»

Ecco il contropiano di Salvini per espellere gli immigrati : "Non facciamo commenti sui commenti". Alexander Winterstein, portavoce della Commissione europea risponde con irritazione alle domande dei giornalisti che gli chiedono un commento alla durissime parole usate da Matteo Salvini per stroncare il piano migranti elaborato da Bruxelles. Il ministro dell'Interno, durante la visita al Sacrario dei Vigili del Fuoco, non ci è andato troppo per il sottile: "L'elemosina Bruxelles la può tenere per lei, noi ...

La strategia di Salvini sull'immigrazione si fonda su basi deboli. Ecco cosa potrebbe andare storto : Matteo Villa, ricercatore dell'Ispi , Istituto per gli Studi di Politica Internazionale, , ha pubblicato alcuni dati interessanti. Le morti nel mare libico a giugno, primo mese di attività del nuovo ...

Salvini ha querelato Saviano. Ecco cosa rischia lo scrittore : ... per diffamazione tramite una serie di post social , allegati alla denuncia, e dichiarazioni che, secondo il ministro, vanno oltre il diritto di critica e la fisiologica polemica politica. Una ...

Il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha querelato Roberto Saviano. Ecco i documenti : ... per diffamazione a mezzo stampa tramite una serie di post , allegati alla denuncia, e dichiarazioni che, secondo il ministro, vanno oltre il diritto di critica e la fisiologica polemica politica. In ...

Matteo Salvini - ecco la querela a Roberto Saviano : tutti gli insulti per cui demolirlo in tribunale : E ancora, Salvini, sottolinea come 'viene adombrata l'ipotesi che gli venga tolta la scorta come ritorsione politica'. Alla querela vengono allegati due post dello scrittore su Facebook , un video ...

Saviano - c'è posta per te : ecco la querela di Salvini : La carta intestata è quella del Viminale. Perché la denuncia che Matteo Salvini ha deciso di mettere nero su bianco e portare alla Questura di Roma non è tanto, o non solo, per difendere sé stesso dalle affermazioni di Roberto Saviano. Ma anche "nell'interesse del Ministero dell'Interno" nella sua interezza.La denuncia, depositata nelle mani dell'addetto di polizia giudiziaria, porta la data del 20 luglio ma si tratta di un errore di battitura, ...

“Ecco chi c’è dietro Salvini”. Il retroscena : “Scoperto il gruppo di potere” : Sono passati ormai mesi dalla nascita dell’insolita alleanza tra Lega e MoVimento 5 stelle e sono ancora in tanti gli elettori a chiedersi il perché di una scelta politica, quella del Carroccio, di rottura rispetto al passato, anche recente, di quel sodalizio con il resto del centrodestra. Innaturale, secondo molti, e solo strumentale, per governare. Cosa c’è dietro la decisione di Matteo Salvini di mollare Silvio Berlusconi? ...