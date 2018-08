Salute | Grillo | presidi delle forze dell' ordine contro violenze ai medici

Salute - Ministro Grillo : in Italia un bambino su 3 è obeso : “L’obesità infantile in Italia è peggiorata, oggi un bambino su tre è obeso. Questo apre la strada in futuro a gravi patologie come il diabete, le malattie cardiache, i problemi oncologici. Il nostro obiettivo e’ l’incentivazione dell’attività fisica ad ogni età, soprattutto tra i giovanissimi e le persone sopra i 65 anni di età,” lo ha dichiarato il Ministro della Salute, Giulia Grillo, parlando di fronte ...