Russiagate | ' Trump preoccupato per figlio Don' | ma lui nega

Trump dice basta : "Il Russiagate va fermato" : New York Donald Trump ha detto stop. basta con il Russiagate e la gogna mediatica nei confronti di collaboratori vecchi e nuovi come Paul Manafort, e basta con la caccia alle streghe. É questo il ...

Russiagate - Casa Bianca : tweet Trump su fine indagini non è un ordine : Il tweet in cui il presidente americano, Donald Trump, ha chiesto la fine delle indagini sul Russiagate "non è un ordine, è la sua opinione". Lo ha dichiarato la portavoce della Casa Bianca, Sarah ...

Russiagate - Trump chiede lo stop immediato delle indagini : Il presidente Donald Trump torna a twittare sul Russiagate nel secondo giorno di processo a carico di Paul Manafort, suo ex capo della campagna elettorale dimessosi anzitempo per i troppi dubbi sui ...

Trump a Sessions sul Russiagate : "Fermate l'inchiesta : Mueller è in conflitto d'interesse" : Con una sfilza di tweet Donald Trump torna sul Russiagate. Lo fa per chiedere al ministro della Giustizia Jeff Sessions di fermare l'inchiesta sulle ingerenze russe nel voto presidenziale del 2016. Le ragioni? Il procuratore Robert Mueller, che la conduce, sarebbe secondo il presidente Usa in conflitto di interessi e i suo avversari politici starebbero manipolando le indagini: "Stanno facendo un lavoro sporco e sono una disgrazia per gli Usa", ...

I tweet di Trump in indagini Russiagate : WASHINGTON, 26 LUG - I durissimi attacchi via Twitter di Donald Trump contro l'ex capo dell'Fbi James Comey e il ministro della giustizia Jeff Sessions finiscono nel mirino del procuratore speciale ...

Russiagate - i tweet di Trump nel mirino degli investigatori : I durissimi attacchi via Twitter di Donald Trump contro l'ex capo dell'Fbi James Comey e contro il ministro della Giustizia Jeff Sessions sono finiti nel mirino di Robert Mueller, il procuratore ...

Sangiuliano : «Tra Putin e Trump è vera attrazione Il Russiagate? Fuffa » : C'è dell'incoerenza nell'azione politica del presidente, o dietro la mossa c'è una sinergia tra Mosca e Washington? Trump viene costantemente irriso dai media, e soprattutto dal cosiddetto mainstream.

La versione di Trump è cambiata “Putin ha interferito”/ Russiagate - Helsinki - Nato : voltafaccia del Presidente : Trump e Putin, l'incontro: ad Helsinki Usa e Russia provano a disegnare un Nuovo Ordine Mondiale. Tra Iran, Siria e Israele, come può cambiare il Medio Oriente...(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 10:35:00 GMT)

Russiagate - dietrofront Trump : "Mosca interferì sulle elezioni" : Di fronte alla bufera di polemiche provocata dalle sue dichiarazioni a Helsinki, Donald Trump fa marcia indietro e dichiara di avere "piena fiducia e sostegno nell'intelligence americana" sul Russiagate Segui su affaritaliani.it

Incontro Trump-Putin - gli Usa sotto choc per frasi su Russiagate : il presidente rettifica ma ormai è “distrupter-in-chief” : Dopo il fiasco, la marcia indietro. Donald Trump dice ora di accettare le conclusioni dell’intelligence USA sul coinvolgimento russo nelle elezioni del 2016. In una conferenza stampa convocata precipitosamente nella Roosevelt Room della Casa Bianca, il presidente statunitense ha clamorosamente disconosciuto quanto detto al termine dell’Incontro di Helsinki con Vladimir Putin – e cioè che il Russiagate è una “caccia alle streghe” e che la Russia ...