Russia condanna attentato a Maduro

La Corte di Strasburgo condanna la Russia : "Troppo dura con le Pussy Riot" : La Corte europea dei diritti dell'uomo, con sede a Strasburgo, ha condannato la Russia per aver sottoposto a ' trattamenti inumani e degradanti ' le Pussy Riot che nel 2012 vennero arrestate a Mosca ...

La Corte europea dei diritti dell’uomo ha condannato la Russia per i casi delle Pussy Riot e di Anna Politkovskaya : La Corte europea dei diritti dell’uomo ha condAnnato la Russia per due casi di cui si è parlato molto negli ultimi anni: l’arresto e la condAnna nel 2012 di alcuni membri del collettivo femminista Pussy Riot, e le indagini sull’omicidio The post La Corte europea dei diritti dell’uomo ha condAnnato la Russia per i casi delle Pussy Riot e di Anna Politkovskaya appeared first on Il Post.

Russia 2018 : da Fa ferma condanna episodio saluto nazista tifosi inglesi : MONDIALI 2018- La Football Association, la Federcalcio inglese, ha fermamente condannato l’atteggiamento di un gruppetto di tifosi al seguito della Nazionale ripresi in un video girato in un pub mentre intonava un coro antisemita accompagnato dal saluto nazista. L’episodio risale al match d’esordio dell’Inghilterra contro la Tunisia tenutosi a Volgograd, l’ex Stalingrado, teatro di un lungo assedio durante la ...