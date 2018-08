Rossi - Pellielo campioni d' Europa e primatisti mondiali del Trap misto

Tiro a volo - Europei : Rossi-Pellielo oro nel misto fossa olimpica : La coppia azzurra formata da Jessica Rossi e Giovanni Pellielo ha vinto la gara di misto fossa olimpica, con 47/50, record del mondo per quanto riguarda i punteggi ottenuti in finale. Argento agli ...

Europei di Tiro a Volo : l’Italia si conferma imbattibile - la coppia Pellielo-Rossi vince loro nel trap mixed team : Niente da fare per gli avversari, Jessica Rossi e Giovanni Pellielo vincono l’oro agli Europei di Tiro a Volo nel trap mixed team Una prestazione quasi perfetta, colpi precisi e una mira davvero da fare invidia. Jessica Rossi e Giovanni Pellielo annientano la concorrenza, vincendo la medaglia d’oro nel trap mixed team agli Europei di Tiro a Volo, specialità che a Tokyo farà l’esordio olimpico. Completano il podio la Slovacchia ...

Tiro a volo - Europei 2018 : FUORICLASSE SENZA ETA’! Jessica Rossi e Giovanni Pellielo - fenomeni imbattibili! Vittoria di platino! : Concorrenza annichilita, record del mondo stracciato e dominio incontrastato: sono queste le parole più adatte per definire il trionfo di Jessica Rossi e Giovanni Pellielo agli Europei di Tiro a volo nel trap mixed team, specialità che a Tokyo farà l’esordio olimpico. Gli azzurri hanno vinto davanti alla Slovacchia ed alla Turchia. Jessica Rossi e Giovanni Pellielo hanno fatto segnare in finale il record del mondo con 47/50 (p. prec. ...

LIVE Tiro a volo - Europei 2018 in DIRETTA : soffrono Jessica Rossi e Pellielo - bene Caporuscio e De Filippis : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale degli Europei di Tiro a volo: a Leobersdorf secondo giorno di gare dedicato al trap junior con le ultime due serie di piattelli delle qualificazioni sia per gli uomini che per le donne, con le finali a seguire. Esordio per la categoria senior, che andrà in pedana per le prime due serie di qualificazione. Nel trap maschile junior Matteo Marongiu e Teo Petroni, in corsa per la finale, saranno ...

Tiro a volo - Europei Leobersdorf 2018 : favorite e speranze azzurre nel trap misto. Occhio a Rossi-Pellielo - Palmitessa-Buccolieri per stupire : Si avvicinano gli Europei di Tiro a volo: a Leobersdorf, in Austria dall’1 al 12 agosto si terrà la rassegna continentale junior e senior. Nei primi giorni spazio al trap: domenica 5 agosto si terranno qualificazioni e finali del trap misto, che vedranno ai nastri di partenza due coppie azzurre. Non si può non inserire nel novero delle pretendenti al trono europeo della specialità la coppia azzurra formata da Jessica Rossi e Giovanni ...

LIVE Giochi del Mediterraneo 2018 in DIRETTA : domenica 24 giugno. Nuoto - Jessica Rossi e Pellielo. Italia - serve l'accelerata nel medagliere : OASport vi propone la DIRETTA LIVE dei Giochi del Mediterraneo 2018 , domenica 24 giugno, : cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla di nessuno sport. Si inizia alle ...

LIVE Giochi del Mediterraneo 2018 in DIRETTA : domenica 24 giugno. Nuoto - Jessica Rossi e Pellielo. Italia - serve l’accelerata nel medagliere : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Giochi del Mediterraneo 2018. Oggi domenica 24 giugno si preannuncia davvero scoppiettante, lo spettacolo non mancherà a Tarragona (Spagna) dove entrerà nel vivo la competizione multisportiva riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. Ci sarà davvero da divertirsi e l’Italia vuole subito fare la voce grossa: da veri Imperatori di questa manifestazione, gli azzurri cercheranno di ...

Tiro a volo - Giochi del Mediterraneo 2018 : le speranze di medaglia dell’Italia. Pellielo e Rossi vogliono ripetersi : Il conto alla rovescia per l’attesa cerimonia inaugurale dei Giochi del Mediterraneo 2018 sta per esaurirsi. Fra meno di due giorni i tiratori saliranno in pedana per le gare di fossa olimpica, tra cui i nostri quattro portacolori: Giovanni Pellielo (portabandiera della delegazione italiana nella corrente manifestazione), Valerio Grazini, Jessica Rossi e Maria Lucia Palmitessa. Nonostante sia trascorso un lustro dall’ultima edizione ...

Tiro a volo - Coppa del Mondo Siggiewi 2018 : nel trap misto secondi Buccolieri-Stanco - terzi Pellielo-Rossi : Si chiude in maniera quasi perfetta la tappa maltese di Coppa del Mondo di Tiro a volo: a Siggiewi nella gara del trap misto l’Italia piazza ben due coppie sul podio: Emanuele Buccolieri e Silvana Stanco chiudono al secondo posto dopo aver vinto le eliminatorie, mentre Giovanni Pellielo e Jessica Rossi salgono sul terzo gradino del podio. Vittoria per Slovacchia 1 di Zuzana Rehak Stefecekova ed Erik Varga. Dopo le eliminatorie, vinte da ...