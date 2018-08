Ronaldo | primi gol per la Juve E poi con Georgina a Milano

Ronaldo fa sognare i tifosi - ecco i primi gol per la Juve. E poi di corsa con Georgina [FOTO] : 1/6 Foto Instagram ...

Juventus - primi gol per Cristiano Ronaldo in allenamento. Da venerdì squadra al completo : La Juventus ha pubblicato tramite il proprio sito ufficiale le immagini della prima vera partitella in allenamento di Cristiano Ronaldo, e non solo, dopo l'arrivo in bianconero. Partitella in cui sono ...

Ronaldo - primi gol per la Juve. E poi aperitivo con Georgina : Mercoledì rientrerà il resto della squadra reduce dalla tournée americana, oltre a Mario Mandzukic, quindi venerdì il gruppo sarà al completo con il rientro del campione del mondo Blaise Matuidi. ...

Ronaldo - primi gol in partitella. Da venerdì Juve al completo : Domenica mattina di lavoro per il gruppo di giocatori della Juve che sono rimasti a Torino. In campo Bentancur, Bonucci, Douglas Costa, Cuadrado, Dybala e Ronaldo, che non hanno partecipato alla ...

Juventus - il debutto di Cristiano Ronaldo : l’incontro coi compagni - i sorrisi e i primi test fisici : La prima giornata di campionato è in programma domenica 19 agosto e per Cristiano Ronaldo è arrivato il momento di tornare a lavorare. La Juventus, sul proprio profilo Twitter, ha pubblicato il video dell’incontro tra il campione portoghese e i nuovi compagni di squadra, tra cui Bentancur, Dybala e Douglas Costa. L'articolo Juventus, il debutto di Cristiano Ronaldo: l’incontro coi compagni, i sorrisi e i primi test fisici proviene da ...

Quando arriva Cristiano Ronaldo a Torino? I primi allenamenti con la Juventus : data - programma - orari : Cristiano Ronaldo è sempre più atteso a Torino dopo la toccata e fuga di settimana scorsa Quando si è sottoposto alle visite mediche e poi ha tenuto la sua prima conferenza stampa da giocatore della Juventus. Il portoghese ha concluso il tour in Cina sponsorizzato dalla Nike, è tornato in Spagna e ora partirà per godersi gli ultimi giorni di vacanza. Il colpo assoluto di questo calcio mercato estivo ha tenuto segreta la location del suo periodo ...

Real Madrid - il dopo Ronaldo è iniziato - Courtois e Hazard i primi colpi : I Blancos vogliono voltare pagina dopo la cessione di CR7: dal Chelsea possono arrivare il portiere e il fantasista della Nazionale belga