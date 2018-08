Ronaldo | dopo i primi gol in partitella ecco l' aperitivo torinese con Georgina

Juventus - Cristiano Ronaldo non basta : adesso serve un altro colpo dopo la follia con il Milan : La Juventus aveva iniziato la campagna di rafforzamento veramente alla grande, Emre Can, Perin, Cancelo e Cristiano Ronaldo colpi da sogno ed in grande di entusiasmare tutte le tifoserie e come è stato anche per i supporter bianconeri. Fino agli ultimi deliranti giorni ed alla trattativa portata avanti con il Milan e che oggi ha avuto l’epilogo. --Bonucci torna alla Juventus, niente da dire, torna uno dei migliori difensori al mondo ma ...

Juv - Barzagli : 'Bonucci? Buon rapporto - ma decide la società. Pogba? Dopo Ronaldo tutto è possibile' : Se ripenso a quando non avevamo ancora lo stadio, è cambiato il mondo. Questo è stato fatto con mentalità e progettazione. E sacrifici. Ecco, è questa la sostanza: sacrifici'. SULLA NUOVA ITALIA - '...

FIFA 19 : EA parla dell'inevitabile lavoro da svolgere dopo l'arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juventus : I Mondiali di calcio sono archiviati e gli appassionati hanno ora gli occhi puntati sul calciomercato che, come ormai saprete, ha già visto la sua prima "bomba" e forse uno dei trasferimenti più importanti di sempre, ovvero quello di Cristiano Ronaldo alla Juventus.Certo, i tifosi bianconeri sognano già con CR7 (e chi non lo farebbe!), ma il trasferimento ha avuto delle ripercussioni di una certa importanza anche per il prossimo FIFA 19. EA, ...

Juventus - l'impensabile dopo Cristiano Ronaldo : torna Zinedine Zidane - perché trema Massimiliano Allegri : L' indiscrezione è vecchia di qualche giorno: Zidane torna alla Juve . Lo ha scritto martedì scorso il sito spagnolo 'Libertad Digital' e, francamente, ci pareva una puttanata. Dicevano così, gli ...

Juventus - dopo Cristiano Ronaldo l'ora delle cessioni : Miralem Pjanic verso il Chelsea di Sarri : Ma se dovesse fallire la missione sul neo campione del mondo la società bianconera avrebbe altri due centrocampisti nel mirino: Adrien Rabiot , del Paris Saint-Germain , che continua a rifiutare il ...

Real Madrid - Icardi dopo Ronaldo? Neymar : non lascio il Psg : Il brasiliano mette a tacere le ricorrenti voci su un possibile passaggio ai Blancos. Gli spagnoli puntano Hazard e un grande attaccante: in lizza Icardi e Lewandowski

'Real Madrid - c'è Icardi per il dopo Cristiano Ronaldo' : Madrid , SPAGNA, - Ritorno di fiamma. Il nome di Mauro Icardi riappare in cima alla lista dei desideri del Real Madrid . Ad assicurarlo è il quotidiano sportivo madrileno Marca , che indica il ...

Cristiano Ronaldo elargisce una mancia d’oro dopo la sua vacanza in Grecia : : Cristiano Ronaldo ed il gesto eclatante per lo staff dell’hotel in Grecia in cui ha alloggiato prima di diventare un calciatore della Juventus Lì dove Cristiano Ronaldo è stato raggiunto da Andrea Agnelli, per la conclusione dell’affare CR7-Juventus, il portoghese pare aver lasciato il segno. Nel resort in cui l’attaccante ha alloggiato prima di diventare a tutti gli effetti un calciatore bianconero, secondo il The Sun, ...

Real Madrid - il dopo Ronaldo è iniziato - Courtois e Hazard i primi colpi : I Blancos vogliono voltare pagina dopo la cessione di CR7: dal Chelsea possono arrivare il portiere e il fantasista della Nazionale belga

Juve - dalla Spagna assicurano : dopo Ronaldo ecco anche Zidane : Zidane alla Juve? Una suggestione, o forse qualcosa di più. dalla Spagna rimbalza la notizia di un clamoroso ritorno di fiamma tra ZZ e la società bianconera, pronta ad accoglierlo a braccia aperte. ...

Boom Juventus : dopo Cristiano Ronaldo arriva anche Zidane? : Zidane ed il suo ritorno alla Juventus fanno molto discutere in queste ore, dalla Spagna arriva la bomba che anima il mercato “dirigenziale” La bomba che arriva dalla Spagna è clamorosa, ma dopo il caso Cristiano Ronaldo, mai dire mai con la Juventus. In terra iberica si fa infatti un gran parlare del possibile arrivo di Zidane in bianconero, un ritorno a dire il vero, ma con nuove vesti. Zizou potrebbe entrare a far parte ...

Cristiano Ronaldo si racconta : "Dopo il Real volevo solo la Juventus" : Intervista esclusiva di Sky Sport al portoghese. "Gli applausi dei tifosi dopo la rovesciata? Una sorpresa. A me piaceva già questo club, ma dopo quel momento ancora di più", sottolinea CR7 Presentazione Ronaldo, il video. "Juve?...

Paratici : 'Ronaldo-Juve - idea nata dopo l'applauso dello Stadium' : Nel CR7Day è Fabio Paratici , direttore sportivo della Juventus , a svelare a Sky Sport i retroscena del trasferimento di Cristiano Ronaldo in bianconero: ' L'idea folle è nata dopo Juventus-Real Madrid dello scorso anno, quando Cristiano ha ricevuto la standing ovation dello ...

Calciomercato Real Madrid - si punta Hazard per il dopo Ronaldo : Maurizio Sarri però fa muro : Il club blanco ha intenzione di regalare a Lopetegui l’asso del Chelsea, Maurizio Sarri però non ha nessuna intenzione di privarsene Salutato Cristiano Ronaldo, trasferitosi alla Juventus, il Real Madrid ha adesso un disperato bisogno di trovare il suo sostituto. Il nome in cima alla lista di Florentino Perez è quello di Eden Hazard, uno dei migliori giocatori del Mondiale di Russia 2018. Foto Twitter Chelsea L’asso del Chelsea ...