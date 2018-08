Roma | ' Siamo Casamonica | devi pagare' | si fingevano del clan per terrorizzare le vittime

Roma - Pallotta : "Suso? Siamo a posto ma..." : Il numero uno dei giallorossi: "Se si crea un'opportunità la coglieremo". Di Francesco: "Non voglio una rosa sovraffollata"

Roma - Cristante : 'Siamo in crescita e le cose vanno meglio' : ARLINGTON, USA, - ' Il Barcellona e' una squadra che mette sempre in difficolta' l'avversario, ma quando abbiamo preso le misure siamo riusciti a muoverci bene e a creargli problemi '.Questa l'analisi ...

Roma - lezioni integrate di nuoto e nuoto sincronizzato tra ragazze con disabilità e non : “Siamo tutte brave - delle sirenette “ : Lo sport può essere un ponte tra ciò che una persona è e quello che potrebbe diventare. I limiti possono essere trasformati in risorse per fare sì che più nulla possa impedire ad un atleta con disabilità di raggiungere il suo potenziale e realizzare i suoi sogni, riscrivendo così il proprio futuro. Coniugare divertimento, passione, perseveranza e valorizzazione delle potenzialità del singolo all’interno di un gruppo sono alcune delle ...

Roma - i rifugiati sudanesi sfrattati : “Non possiamo tornare nei centri accoglienza”. L’assessora : “Alternativa alla strada” : Prosegue il presidio dei rifugiati di via Scorticabove, a Roma Est. Sono in strada dal 5 luglio scorso, quando il simbolo della comunità sudanese a Roma – l’immobile nella zona industriale della Tiburtina – è stato sgomberato dalle forze dell’ordine in esecuzione a un ordine di sfratto per morosità: da allora dormono in tende e furgoni proprio davanti al palazzo dove fino a pochi giorni fa vivevano. Ieri, lunedì 23 luglio, i ...

Kluivert jr si prende la Roma : 'Possiamo arrivare a grandi livelli' : Justin Kluivert si presenta in conferenza stampa. L'esterno sinistro è una delle promesse del mercato estivo su cui Monchi ha puntanto dal primo minuto: 'Il mio obiettivo è quello di dimostrare il mio ...

Alisson-Liverpool - ci siamo. Ok della Roma per 75 milioni. Visite mediche sabato? : Alisson e il Liverpool sempre più vicini. Da ieri sera proseguono senza sosta i contatti tra la Roma e i Reds per chiudere intorno ai 75 milioni, da stabilire ancora quanto in parte fissa e quanto in ...

Suburra 2 - le mani su Roma 'Siamo cresciuti e ci prendiamo tutto' : Dalla Vela di Calatrava, dove gira il regista Andrea Molaioli , a Ostia, al cuore di Roma, Montecitorio. La seconda stagione di Suburra - La serie continua a raccontare il malaffare, gli intrecci tra ...

Serie A Roma - Perotti : «Ripartiamo - possiamo fare una bella stagione» : Roma - "Dobbiamo allenarci forte, sarà una stagione lunga come quella dello scorso anno e dobbiamo essere tutti pronti. E' il momento di correre e sopportare il caldo però lo facciamo tutti con la ...

Roma - inizia il ritiro a Trigoria. Manolas : 'Felice di rimanere. Possiamo fare meglio dell'anno scorso' : La Champions è la competizione più bella del mondo e spero che anche quest'anno potremo dare soddisfazioni ai nostri tifosi. Non abbiamo paura di nessuno, soprattutto quando ci accompagnano i nostri ...

Roma - Manolas : 'Aiuterò i nuovi - possiamo fare meglio dello scorso anno' : 'C'è sempre da migliorare anche se sei Cristiano Ronaldo o Leo Messi'. La carica di Kostas Manolas per la nuova stagione si intuisce dalla dichiarazioni rilasciate pochi minuti prima del ritiro che ...

Roma - la coop è finita nei guai e ha smesso di pagare. Sfrattati 80 rifugiati sudanesi : “Non siamo criminali. La Raggi ci incontri” : Era il simbolo della comunità sudanese a Roma. L’immobile di via Scorticabove, nella zona industriale della Tiburtina a Roma est, è stato sgomberato questa mattina intorno alle otto dalle forze dell’ordine. 120 persone (80 quelle presenti al momento dello sgombero) – tutti rifugiati già in possesso di protezione internazionale, regolari e alcuni con la cittadinanza italiana – sono state portate fuori da questo complesso. ...

Roma - il municipio chiude il centro anziani. Loro se lo riprendono : “Occupazione? No - atto di libertà. Siamo tornati a casa” : Il municipio chiude il centro anziani, Loro se lo riprendono. “Siamo tornati a casa. La nostra non è un’occupazione: è un atto di libertà”. Giuseppe è il presidente del centro, una struttura che conta quasi 300 iscritti e frequentanti che oscillano dai 65 agli oltre 90 anni. Il centro anziani sulla Cassia, a nord di Roma, è stato chiuso a fine maggio dal municipio XV per questioni di “agibilità“. Gli anziani hanno trovato i ...

Roma - incendiata auto dell’imprenditore arrestato. Quando la “talpa” gli diceva : “Io e te ci siamo capiti subito” : È andata a fuoco nella notte la Maserati dell’imprenditore Carlo D’Aguano, arrestato nell’ambito dell’indagine per corruzione che ha coinvolto 6 poliziotti di Roma e la funzionaria della Procura capitolina Simona Amadio, candidata alle elezioni amministrative del 2016 nella lista leghista Noi con Salvini. A dare l’allarme sono stati alcuni residenti che hanno sentito un boato e visto le fiamme fuoriuscire ...