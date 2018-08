Roma | Di Francesco | ' La maglia va sudata | non baciata Liverpool il mio grande rimpianto'

Roma - Francesco Calvo è il nuovo Chief Revenue Officer : Francesco Calvo è il nuovo Chief Revenue Officer della Roma. Lo ha annunciato il club giallorosso con una nota sul suo sito ufficiale. “Il dirigente, con una lunga carriera alle spalle nel mondo dello sport ad appena quarantuno anni, arriva alla Roma dal Barcellona, dove ricopriva lo stesso ruolo -si legge su asRoma.com-. Prima di lavorare nel club catalano, nel 2015, Calvo ha trascorso quattro anni alla Juventus, inizialmente come ...

Roma - l'auto si ferma sull'A1 : Anna e Francesco travolti e uccisi mentre mettevano il triangolo : Erano di ritorno da una vacanza insieme, a Sorrento, dopo gli studi, le trasferte, i momenti lontani. Ma qualcosa è andato storto e due fidanzatini Romani, Anna Donzelli, 22 anni, e Francesco Maresca, ...

Di Francesco : “mercato? Stiamo valutando. No a Roma di 30 giocatori” : “Non dobbiamo affollare la rosa. Il nostro direttore sportivo è molto stanco, non dorme, ma è attivo sul mercato e Stiamo valutando alcune scelte. Gran parte della squadra c’è e io non voglio avere troppi giocatori, non ne voglio 30”. L’allenatore della roma, Eusebio Di Francesco, si esprime così sul mercato della società giallorossa. “Voglio che ogni giocatore possa avere la possibilità di giocare e mostrare ...

Roma - Di Francesco concede 24 ore di stop. Giocatori divisi tra Las Vegas e Los Angeles : I Giocatori vanno in vacanza durante la tournée negli Stati Uniti : Eusebio Di Francesco ha concesso una giornata libera alla squadra dopo cinque giorni di allenamento e la partita contro il Tottenham ...

Roma - Di Francesco : 'Brutta prestazione - ci serva per migliorare. Pastore? Non è ancora in condizione' : L'impatto della Roma con l'International Champions Cup è stato tutt'altro che dolce. I giallorossi, apparsi in ritardo di condizione, si sono arresi al Tottenham: 4-1 il risultato finale a favore ...

Roma - rabbia Di Francesco : “la squadra non mi è piaciuta” : Di Francesco non certo soddisfatto di quanto mostrato dalla sua Roma contro il Tottenham, una gara decisamente mal giocata “Era preventivato far fare determinati minuti di gioco ai giocatori in campo. Nonostante siamo partiti bene nel primo tempo, la squadra non mi è piaciuta dal punto di vista della compattezza e della cattiveria agonistica, dove loro erano più brillanti di noi e non abbiamo fatto come avrei voluto”. Questa ...

Roma-Tottenham 1-4 - brutta prestazione per i giallorossi ma Di Francesco non è preoccupato : La Roma continua la preparazione in vista della prossima stagione, i giallorossi sono stati protagonisti di un mercato importante e si candidano per campionato e Champions League. Esordio amaro però per la squadra di Di Francesco all’International Champions Cup, torneo amichevole estivo al quale partecipano le migliori squadre d’Europa. Sconfitta per 4-1 dal Tottenham, gli inglesi si sono dimostrati più in condizione. Vantaggio ...

Roma - Di Francesco : 'Malcom? Ne prenderemo uno più forte' : Eusebio Di Francesco , allenatore della Roma , parla a Sky Sport 24 del mercato giallorosso: 'Kluivert? Non bisogna avere fretta con i giovani. Viene da un campionato differente, ho un pensiero di calcio e sto cercando di fargli capire cosa voglio da lui'. ...

