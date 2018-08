Rinviata a domani la risalita dello speleologo bloccato in una grotta del Friuli

repubblica

Rinviata a domani mattina la risalita dello speleologo bloccato nella grotta in Friuli

(Di domenica 5 agosto 2018) Stefano Guarniero è intrappolato da ieri a 200 metri di profondità sul monte Canin, in provincia di Udine. L'opera di disostruzione non è bastata: impossibile far passare la barella nelle strettoie della cavità. Domattina i soccorritori si caleranno di nuovo, una volta allargati...