Rieti | straniera avrebbe aggredito ventenne

Blastingnews

(Di domenica 5 agosto 2018) A Cittaducale, piccolo borgo di 6.700 abitanti nella provincia di, non si parla d'altro. Di Aurora Santarelli, giovane del luogo, aggredita da una. A raccontare l'episodio su Facebook è la sorella Valentina che incassa qualche ora dopo la solidarietà dell'ex sindaco, Roberto Ermini. Il racconto della sorella Valentina La giovane civitese, da quanto scrive la sorella, sarebbe stata aggredita da unadi fronte al bar del paese. Preme dire che si tratta di una forestiera poiché questo è l'elemento che vien messo più in evidenza. Aurora sarebbe stata percossa, spinta e insultata con frasi del tipo “italiana di m***a”. Ma è andata a finire bene. E tantissime persone, prosegue la sorella Valentina, si sono interessate dello stato di salute di Aurora. Laforse era drogata Sul caso, Valentina, non vuole sollevare polemiche sterili. Ricorda il caso di Daisy ...