Riconsegna una borsa piena di diamanti | un autista di risciò premiato per la sua onestà

(Di domenica 5 agosto 2018) Ha trovato unadi, soldi e gioielli in oro sul risciò col quale trasportava i turisti. Invece, però, di tenerla per sé e di avere la possibilità di una vita migliore, Mantu Saha, indiano di 54 anni, l'hata alla legittima proprietaria, Rukmini Devi, una turista proveniente da Dubai. Per la sua onestà, l'uomo è stato ricompensato: ha ricevuto in dono 10mila rupie e la promessa di avere, sempre in regalo, un'automobile non appena Devi tornerà a casa.La turista aveva acquistato i preziosi gioielli proprio poco prima di salire sul mezzo di trasporto guidato da Saha: lì, per una dimenticanza, aveva lasciato lacon gli oggetti di valore dentro. Nel frattempo, come racconta il Times of India, Mantu era tornato a casa e solo allora si era accorto di avere con sé qualcosa di appartenente ad altri. ...