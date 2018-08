Ricarica batteria lenta con Oreo su Huawei P10 Lite? L’aggiornamento non è l’unico

Quale Tecnologia Ricarica più rapidamente la Batteria degli Smartphone : Tecnologie di ricarica della Batteria degli Smartphone OnePlus, Huawei, Qualcomm, Apple, Samsung e altri a confronto. Ecco chi vince tra potenza e tempi di ricarica Quale Tecnologia ricarica più rapidamente la Batteria degli Smartphone La Batteria è forse l’apparato hardware che sugli Smartphone negli ultimi anni sta soffrendo il passo tecnologico degli altri componenti. Infatti […]

Quale Tecnologia Ricarica più rapidamente la Batteria degli Smartphone : Tecnologie di ricarica della Batteria degli Smartphone OnePlus, Huawei, Qualcomm, Apple, Samsung e altri a confronto. Ecco chi vince tra potenza e tempi di ricarica Quale Tecnologia ricarica più rapidamente la Batteria degli Smartphone La Batteria è forse l’apparato hardware che sugli Smartphone negli ultimi anni sta soffrendo il passo tecnologico degli altri componenti. Infatti […]

Problemi preliminari con Huawei P10 Lite post aggiornamento Oreo : Ricarica batteria lunga? : Continua a ritmi molto lenti la distribuzione dell'aggiornamento Android Oreo per Huawei P10 Lite. Il processo è scattato ormai da più di una settimana ed ogni giorno giungono segnalazioni da parte di coloro che hanno avuto modo di installare una volta per tutte il pacchetto software. Non è un caso che di recente, su queste pagine, ci siamo soffermati per la prima volta sul reale impatto che il firmware ha avuto sul dispositivo. Come è normale ...

L'abito-batteria in fibra di carbonio che Ricarica lo smartphone : Gli ingegneri dell'Università di Cincinnati stanno creando abiti in fibra di carbonio che fungano da batterie per la ricarica dei dispositivi elettronici

L’abito-batteria in fibra di carbonio che Ricarica lo smartphone : (immagine: Pixabay) La rivoluzione è iniziata. Nel prossimo futuro la produzione industriale potrebbe avvalersi di uno degli elementi chimici più abbondanti in natura: il carbonio. Leggero, estremamente resistente, in grado di condurre elettricità e non risentire del calore, secondo gli esperti potrebbe fra non molto essere impiegato nei campi più disparati: dalle ali degli aerei ai farmaci ad azione mirata, ai sistemi di filtraggio dell’acqua e ...

Era ora : la prima batteria per iPhone che si Ricarica con il cavo lightning : (Foto: Belkin) È l’alba di una nuova era per tutti i proprietari di iPhone e iPad costantemente in ansia per l’autonomia residua dei propri gadget: il produttore di accessori Belkin ha infatti messo in commercio in queste ore la prima power bank dedicata agli smartphone e ai tablet della casa di Cupertino e in grado di ricaricarsi con lo stesso cavo normalmente utilizzato per caricare questi ultimi. L’aggeggio è l’ultimo ...

Preoccupa la batteria del Samsung Galaxy Note 9 : tempi di Ricarica troppo lunghi? : Ritorniamo sul discorso che prende in considerazione il prossimo Samsung Galaxy Note 9, alla cui presentazione mancano appena un mese e pochi giorni. Questa volta guardiamo con attenzione all'immagine di una cover, al cui interno sarebbe incassato proprio il dispositivo in questione. Lato frontale le differenze appaiono nulla rispetto al Note 8, da cui il prossimo gioiello si distinguerebbe prettamente sul posteriore, soprattutto in riferimento ...