Renzi torna in campo e attacca Salvini | Scherza col fuoco | abbassi i toni

Due stipendi e - troppi - debiti : i conti in tasca a Renzi che non tornano : Alla fine dell'anno, pare, gli dovrebbero rimanere sul conto sì e no 600 euro. L'economia domesica, si sa, è una scienza difficile e inesatta. Ma nei conti della famiglia Renzi qualcosa non torna. Tanto che dopo aver contratto un mutuo da 900mila euro per comprare la mega villa a ...

Pd - via Renzi le festa dell'Unità tornano 'de sinistra' : Le festa dell'Unità tornano 'de sinistra'. Poco Renzi. Poco progressismo liberal-liberista, ei fu,. Molti ospiti targati Leu, a cominciare da Bersani e Speranza e molti artisti sinistresi compresi ...

"Sistema arrogante - deve pagare". Di Maio torna all'attacco delle banche. Ma Tria frena su un rinvio della riforma (Renziana) delle Bcc : Nuovo, pesante, attacco dal M5S alle banche mentre nel governo il ministro dell'economia Giovanni Tria frena sulla possibilità, promossa soprattutto dalla Lega, di una moratoria della riforma delle Bce varata dall'esecutivo Renzi e oramai sul punto di decollare. In Calabria per visitare l'azienda dell'imprenditore Nino De Masi, il ministro dello sviluppo e del lavoro Luigi di Maio ha criticato il comportamento di Mps nella vicenda che ha ...

Orfano di Renzi - il Pd è tornato a riempire le piazze : Roma - La politica italiana regala spettacoli straordinari. Come quello di un partito, il Pd, che ieri è sceso in piazza con la Costituzione in mano. Dirigenti e militanti hanno manifestato a Roma e Milano , dove hanno sventolato anche ...

Orfano di Renzi - il Pd è tornato a riempire le piazze : Roma - La politica italiana regala spettacoli straordinari. Come quello di un partito, il Pd, che ieri è sceso in piazza con la Costituzione in mano. Dirigenti e militanti hanno manifestato a Roma e Milano (dove hanno sventolato anche numerose bandiere dell'Unione europea) in difesa della nostra Grundnorm e del presidente della Repubblica. E pensare che il declino inesorabile del Pd data proprio dalla sconfitta referendaria che schiacciò ...