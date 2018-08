Renzi contro il governo | “Scherza col fuoco | se non mantengono promesse resistono solo

Renzi attacca M5s e Lega : “Governo umilia il Parlamento e usa la ruspa contro la cultura” : Matteo Renzi va all'attacco del governo M5s-Lega su tre temi: razzismo, presidenza Rai e domeniche gratis ai musei. L'ex presidente del Consiglio afferma che l'esecutivo "umilia Camera e Senato" sulla nomina di Marcello Foa a presidente Rai e sostiene che il governo usa "la ruspa contro la cultura".Continua a leggere

Musei chiusi - ministro Bonisoli : "Aboliremo domeniche gratis"/ Renzi - "azionano la ruspa contro la cultura" : Musei, ministro Bonisoli: "stop a domeniche gratis". Ultime notizie Cultura, la sospensione è prevista dal termine dell'estate, "maggiore libertà ai direttori"

Renzi contro la Lega : “Utilizzate ruspa nella direzione sbagliata. Demolite Casa Italia al posto di legge Fornero” : Con il decreto legge sul riordino dei ministeri “si mette la parola fine alle Unità di missione denominate Italia Sicura. Il decreto non mette un centesimo in più sulla sicurezza scolastica e sul rischio idrogeologico, sennò saremmo stati dalla vostra parte. Vengono cancellate dal governo strutture che hanno in pancia cantieri per 9 miliardi in un caso e per 7 nell’altro”. Lo ha detto il senatore del Pd, Matteo Renzi, intervenendo ...

Roma - incontro Monchi-Lucci : FloRenzi a un passo dal rinnovo : Ormai, secondo quanto riportato da Sky Sport , è solo questione di dettagli per concludere l'accordo, poi arriverà la firma nero su bianco. Florenzi si legherà alla Roma con un contratto di cinque ...

Franco Bechis - furia contro Matteo Renzi : 'La tua idee della libertà...' : Franco Bechis , su Twitter, sculaccia Matteo Renzi. L'ex premier, commentando le nuove nomine della Rai, scrive acidamente: 'Non hanno mai insultato il Presidente della Repubblica. Non hanno mai ...

Matteo Renzi contro M5S : “Dicono solo bugie e la gente non sa riconoscerle e ci crede. Abbiamo una sfida culturale da vincere” : Matteo Renzi si scaglia contro il Movimento 5 Stelle e Luigi Di Maio in relazione alla diatriba sull'Air Force Renzi: "'Sono ministri, pagati per servire il Paese, ma passano il tempo dicendo frasi del genere. Hanno detto davvero bestialità di questo genere. E poi le rilanciano sui social, una struttura meticolosa le rende virali. E la gente che non sa riconoscere le bugie, ci crede. Non vi stupite. Sono loro, usano il web come un manganello e ...

"Air Force Renzi? Offensivo" - Matteo contro Conte-Di Maio/ Video - rottamato Airbus A340 : "coprono errori M5s" : Conte rottama l'Air Force Renzi: "Uno spreco e un capriccio". Di Maio esulta per il taglio, mentre l'ex premier si difende su Twitter e attacca il capo politico del M5s: "Bufale"

AIR FORCE Renzi - CONTE : "STOP CONTRATTO LEASING"/ "Spreco denaro pubblico" : anche Toninelli contro ex premier : CONTE rottama l'Air FORCE RENZI: "Uno spreco e un capriccio". Di Maio esulta per il taglio, mentre l'ex premier si difende su Twitter e attacca il capo politico del M5s: "Bufale"

Decreto Dignità - Renzi contro Di Maio : “Ministro del Lavoro? No della disoccupazione” : “Tutti a discutere su come deve essere l’indennità per i licenziamenti, su come deve essere il parere dell’opposizione su come deve essere questo o quel comma. Questo Decreto ha una storia incredibile. Hanno fatto un Decreto perché c’era necessità e urgenza e poi lo fanno iniziare a ottobre. Poi lo hanno cambiato in corso d’opera, poi nella relazione c’è scritto che si perdono 80 mila posti di lavoro. E cercano di cambiare ...

Decreto dignità - Matteo Renzi contro Luigi Di Maio : “Altro che ministro del lavoro - è il ministro della disoccupazione” : "Il Decreto dignità l'hanno fatto in urgenza e invece partirà a ottobre, l'hanno cambiato in corso d'opera, ma soprattutto nella relazione scrivono che con quelle misure si perderanno 80mila posti di lavoro in 10 anni. Quello non è il Decreto dignità, è il Decreto disoccupazione. Di Maio non è il ministro del lavoro, è il ministro della disoccupazione", dichiara Renzi durante una diretta Fb.Continua a leggere

[Il ritratto] Gli amici e i nemici di Marchionne : lo scontro con la Camusso - la luna di miele con Renzi e la proposta di Berlusconi : vero che Sergio Marchionne ha fatto del maglione un simbolo della sua figura di manager fuori dagli schemi, che la sua mise avrebbe certo fatto inorridire l'Avvocato, sempre inappuntabile e capace di ...

DiffeRenziata Ragusa : la problematica rifiuti in un incontro : Le problematiche legate alla raccolta Differenziata per le imprese al centro dell’incontro promosso dalla Cna comunale di Ragusa con il sindaco Cassì

Roma - per FloRenzi sospetta frattura al naso : lo scontro in allenamento manda Alessandro ko : Alessandro Florenzi si è fatto male durante l’allenamento odierno della Roma, per il centrocampista italiano si teme la rottura del setto nasale Alessandro Florenzi è uscito dal campo d’allenamento della Roma con la borsa del ghiaccio sul naso. Il calciatore giallorosso dopo uno scontro con il compagno Diego Perotti si è accasciato a terra per la botta presa al naso. Il centrocampista non ha proseguito l’allenamento con ...

Atp di Umago - LoRenzi ko al primo turno contro Donskoy : Paolo Lorenzi è stato eliminato al primo turno del torneo Atp 250 di Umago, terra, montepremi 501.345 euro,. L'azzurro, numero 88 del mondo, si è arreso al russo Evgeny Donskoy, numero 83 del ranking Atp, con il punteggio di 6-3, 6-4 in un'ora e 36 minuti.