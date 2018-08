Regione Puglia | pm indagano su 284 stabilizzazioni | sospetti di parentopoli di sinistra e

Assunzione precari Regione Puglia - Nunziante e Paladino nel mirino : USPPI e CSA scrivono ad Anac e Procura : Mentre si attende una lista di indagati, nell'indagine al momento contro ignoti, a fare i primi nomi sono USPPI e CSA, segnalando a Procura, Anac, Corte dei Conti, Ministero dell'Economia e delle ...

Regione Puglia - approvato il bilancio più fondi per l aeroporto di Foggia e la lotta alla xylella : Con 30 voti favorevoli è stato approvato nella tarda serata il rendiconto generale della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2017. Successivamente è stato approvato, con 27 voti favorevoli e 22 ...

Regione Puglia - inchiesta su 284 stabilizzati : "Assunti senza concorso molti parenti illustri" : Tra i precari che dal primo settembre saranno al lavoro ci sarebbero amici di assessori regionali in carica e parenti di componenti delle ex giunte Vendola, figli di dirigenti e amministratori locali vicini al centrosinistra

Regione Puglia scommette sui talenti : Regione Puglia investe su percorsi di formazione e accelerazione di impresa, condotti da raggruppamenti di incubatori ed enti e destinati a innovatori

Incontrocorrente - l'iniziativa dell'Assessorato alla Formazione della Regione Puglia per sviluppare competenze e professionalità : Ciò attraverso cantieri tematici di confronto tra stakeholders, mondo dell'impresa, esperti nazionali ed internazionali, agenzie formative.

Maxi Concorso Oss Puglia : 1789 posti in tutta la Regione : Buone notizie in arrivo dal Sud Italia sul tema lavoro, perché è stato indetto il Maxi Concorso Oss Puglia, per selezionare 1789 posti per operatori socio sanitari in tutta la Regione. È stata la stessa Regione, con delibera n.492 del 29 giugno 2018 ad indirlo, oltre ad aver riaperto i termini di partecipazione del Concorso più piccolo per 137 Oss Foggia. Di questi, il 50 per cento concorrerà in corsi preferenziale, riservata sia a coloro che ...

La Regione Puglia vota mozione contro Beppe Grillo 'La xylella non è una fake news' : E' stata approvata dal Consiglio regionale della Puglia la mozione presentata nei giorni scorsi da consiglieri di maggioranza e opposizione che impegna il presidente della Giunta, Michele Emiliano, a ...

Ambiente - numero verde Regione Puglia-Wwf per segnalare reati : Dopo cinque anni è stato nuovamente affidato al Wwf il numero verde della Regione Puglia , 800894500, al quale segnalare reati ambientali tra cui abusi edilizi, situazioni di emergenza quali incendi, ...

Maltempo al Sud - situazione critica in Puglia : oltre 100mm di pioggia e numerosi tornado - danni e disagi in tutta la Regione. Diluvia anche in Sicilia [LIVE] : Il Maltempo che sta colpendo il Sud Italia in queste ore s’è particolarmente accanito sulla Puglia, dove si registrano numerose criticità per le piogge torrenziali e le trombe d’aria. Tra ieri sera e oggi pomeriggio sono caduti ben 137mm di pioggia a Palo del Colle, 88mm a Cisternino, 66mm a Bari, 35mm a Corato, 33mm a Terlizzi. Violenti temporali nel primo pomeriggio di oggi hanno inoltre scaricato nell’estremità meridionale ...

La Puglia è la Regione più bella al mondo : parola di National Geographic : È la regione più bella del mondo: parola di National Geographic. Un premio, questo, che la nota società americana ha motivato così: "La Puglia vanta il meglio dell'Italia meridionale: i ritmi di vita,...

Trenitalia Puglia - firmato contratto di servizio con la Regione fino al 2032 : Teleborsa, - Trenitalia in Puglia fino al 2032 per rinnovare la flotta, incrementare l'offerta e migliorare le performance di qualità. Sono questi gli obiettivi del nuovo contratto di servizio con ...

Regione Lazio : ok a conferimento rifiuti di Roma in Puglia : Roma, 8 giu. , askanews, 'Dopo aver approvato accordi con Austria, Germania e le Regioni Toscana, Umbria, Emilia Romagna e Abruzzo, la Giunta regionale del Lazio ha dato il via libera al conferimento ...