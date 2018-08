Reggia di Caserta | licenziati sei custodi assenteisti Applicata legge Madia del Mibact

Reggia di Caserta - licenziati i custodi che timbravano senza lavorare : Reggia di Caserta, licenziati i custodi che timbravano senza lavorare Il Mibact, in base alla legge Madia, ha allontanato i sei dipendenti senza attendere il processo. I lavoratori, accusati di truffa, segnavano l’entrata e poi andavano al bar, in pizzeria o a fare una passeggiata. L’indagine è scattata dopo alcuni furti risalenti ...

'Furbetti' Reggia Caserta - 6 licenziati : ANSA, - ROMA, 5 AGO - Applicando la legge Madia, il Ministero dei Beni culturali ha deciso di licenziare in tronco, senza attendere il processo, sei custodi della Reggia di Caserta considerati ...

Reggia di Caserta - tedesco fa il bagno nudo nella peschiera grande : denunciato per atti osceni in luogo pubblico : Si è tolto le scarpe, la maglietta, le scarpe e pure le mutande. E poi, completamente nudo, si è tuffato nella peschiera grande della Reggia di Caserta, realizzata dall’architetto Francesco Collecini su indicazione di Luigi Vanvitelli nel 1769. “Avevo caldo”, si è giustificato davanti ai poliziotti quando, allertati da altri turisti, sono giunti sul posto. Non abbastanza per scansare una denuncia per atti osceni in luogo ...

Musei - direttore Reggia Caserta : “Ingressi gratis? Senza obbligo è meglio. Farò più giornate - ma spalmate in bassa stagione” : Luglio è il mese dei grandi annunci per la cultura italiana. Risale al luglio 2014 l’istituzione dell’ingresso gratuito nei Musei statali ogni prima domenica del mese ed è di queste ore l’annuncio del ministro dei Beni culturali Alberto Bonisoli di voler rivedere proprio la regola che obbliga i Musei di Stato a non far pagare l’ingresso. “Le domeniche gratuite – ha detto il ministro – non tengono conto né della stagionalità, né ...

Reggia di Caserta - gran finale per “Un’Estate da Re” con Jonas Kauffmann : Si chiude per il terzo anno consecutivo "Un'Estate da Re" nello splendido scenario notturno tra la Reggia di Caserta ed il Belvedere di San Leucio, a Caserta. Nell'Aperia del sito vanvitelliano, martedì 7 agosto, si esibiranno il tenore Jonas Kaufmann e il soprano Maria Agresta, accompagnati dalle orchestre del Teatro di San Carlo Napoli e del Teatro Municipale Giuseppe Verdi di Salerno, dirette da Stellario Fagone.Continua a leggere

Reggia di Caserta - al via la mostra d'arte Genius Loci : Inaugurata alla Reggia di Caserta, la prima mostra del progetto artistico Genius Loci del duo campano 'Ttozoi', Stefano Forgione e Giuseppe Rossi. Curato da Gianluca Marziani, il progetto, che ...

ALL'OMBRA DI FLORA - "Ceneri di Guerra" all'Aperia della Reggia di Caserta : venerdì alle 20 : 30 lo spettacolo del liceo Manzoni : Il Laboratorio di Caserta ha sempre presentato qui in Sicilia degli spettacoli bellissimi e negli ultimi anni abbiamo anche deciso di inaugurare il Festival con una delle loro opere». Qualche ...

Genius Loci - mostra di TTOZOI da venerdì 20 alla Reggia di Caserta. : Stefano , Laurea in Architettura, e Giuseppe , Laurea in Economia, sono entrambi autodidatti. Fin dall'adolescenza sperimentano varie tecniche artistiche , carboncino, china, acquerello, acrilico, ...

Reggia di Caserta - speciali aperture pomeridiane a prezzi scontati : La bellissima e monumentale Reggia di Caserta apre le sue porte per accogliere i visitatori e gli ospiti di tutto il mondo inserendo una particolare novita'. A partire da questa domenica 15 luglio sara' possibile infatti, avere l'opportunita' di visitare attraverso aperture speciali pomeridiane, gli appartamenti ricchi di storia [VIDEO] e di bellezza che un tempo accolsero i Borboni di Napoli. Per le visite bastera' infatti acquistare il ...

Reggia di Caserta - al via “Un’Estate da Re” con la Nona di Beethoven diretta da Valcuha : Torna per il terzo anno consecutivo "Un'Estate da Re" nello splendido scenario notturno tra la Reggia di Caserta ed il Belvedere di San Leucio, a Caserta. Ad aprire il programma è la Nona di Beethoven diretta da Juraj Valcuha, premiato come il migliore direttore d’orchestra dell’anno, nell'Aperia del Palazzo Reale.Continua a leggere