: Reggia di Caserta, licenziati i custodi che timbravano senza lavorare - SkyTG24 : Reggia di Caserta, licenziati i custodi che timbravano senza lavorare - Agenzia_Ansa : Custodi assenteisti alla Reggia di Caserta, 6 licenziati in tronco - MediasetTgcom24 : Reggia di Caserta, custodi assenteisti: sei licenziati in tronco #reggiadicaserta -

Il ministero dei Beni Culturali ha licenziato in,senza attendere il processo, sei custodi delladiconsiderati assenteisti, applicando la legge Madia. L'inchiesta che li ha coinvolti, come ricostruisce Il Mattino, è stata avviata nel 2016 in seguito a piccoli furti. Le indagini hanno accertato falle nella sicurezza: i custrodi timbravano il cartellino e poi si allontanavano per andare al bar, in pizzeria o a fare una passeggiata fuori dal perimetro del monumento.(Di domenica 5 agosto 2018)