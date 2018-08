Red Bull Cliff Diving 2018 Tuffi streaming video e diretta tv | orario e risultato live

F1 - Red Bull a caccia del sostituto di Ricciardo : spunta una clamorosa idea Raikkonen : Il pilota finlandese è un’idea della Red Bull per sostituire Daniel Ricciardo, che a fine stagione passerà alla Renault Il mercato non conosce regole, regala sussulti e colpi di scena lasciando tutti di stucco. Un esempio? L’addio di Ricciardo alla Red Bull, una separazione difficile da prevedere dopo gli avvicinamenti delle ultime settimane, quando l’australiano e il team di Milton Keynes discutevano sulla durata del ...

F1 - UFFICIALE : Daniel Ricciardo saluta la Red Bull e correrà con la Renault dal 2019! : Le notizie si susseguono una dopo l’altra. Pochi minuti fa era arrivato il comunicato della Red Bull che informava che Daniel Ricciardo avrebbe lasciato il team di Milton Keynes al termine della stagione in corso (clicca qui per la notizia) lasciando aperti i discorsi sul dove sarebbe poi andato a correre. I pensieri hanno avuto breve vita, dato che la Renault, a sua volta, ha immediatamente emesso un comunicato nel quale spiegava che ...

