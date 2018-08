Recuperati due alpinisti sloveni sulla Cima del Vallone

Veneto : Recuperati due alpinisti in difficoltà sulla Tofana di Rozes : Richiesta di soccorso questa mattina da parte di 2 alpinisti in difficoltà sulla Tofana di Rozes: avevano iniziato ieri la via Eötvös – Dimai, ma arrivati a circa metà progressione avevano sbagliato tracciato e si erano quindi calati per un centinaio di metri. In contatto telefonico con il soccorso alpino di Cortina, avevano detto che erano attrezzati e che alle prime luci avrebbero tentato di riprendere la scalata. Questa mattina però non ...