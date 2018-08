Real Madrid | Lopetegui | ' Modric resta | non ho dubbi'

Sonora sconfitta per la Juventus contro il Real Madrid - i Blancos asfaltano i bianconeri privi di Cristiano Ronaldo : Durante l’ultimo match della tournée americana della Juventus, la squadra di Allegri rimedia una Sonora sconfitta contro il Real Madrid Il Real Madrid ha battuto in rimonta la Juventus per 3-1 nel match della International Champions Cup giocato al FedEx Stadium di Washington, ultimo test dei bianconeri nella tournée americana. Uno scatenato Asensio ha deciso la gara in avvio ripresa con un uno-due micidiale, dopo che la Juventus era ...

Lopetegui gela l'Inter : "Modric resta - sarà felice al Real Madrid" : Julen Lopetegui, al primo anno sulla panchina del Real. EPA Lopetegui ha due parole chiave per descrivere la situazione di Luka Modric: 'confianza', cioè fiducia, e poi 'extraordinario'. Che è il modo ...

Modric più lontano dall’Inter - Lopetegui esclude le possibilità di addio del centrocampista al Real Madrid : Lopetegui esclude le possibilità di partenza di Modric, l’allenatore del Real Madrid allontana le voci di mercato sul suo centrocampista “Su Modric ha già risposto il presidente io non ho molto altro da aggiungere. Luka è un giocatore straordinario, noi lo aspettiamo a braccia aperte“. Così l’allenatore del Real Madrid, Lopetegui, si è espresso sulle voci di mercato legate al centrocampista croato che lo vorrebbero ...

Modric all’Inter?/ Ultime notizie - Lopetegui gela i nerazzurri : è un giocatore del Real Madrid : Luka Modric all'Inter? Ultime notizie: Florentino Perez e il tecnico Lopetegui gelano i nerazzurri "il croato è un giocatore del Real Madrid". Clausola impossibile ora per i milanesi.(Pubblicato il Sun, 05 Aug 2018 11:22:00 GMT)

Lopetegui : 'Modric continuerà a giocare nel Real Madrid - non ho dubbi' : Dopo la vittoria per 3-1 sulla Juventus, nella seconda partita del Real Madrid nell'International Champions Cup, l'allenatore dei blancos Julen Lopetegui ha parlato della situazione Modric e delle ...

Juventus ko - il Real Madrid vince 3-1 : TORINO - Si chiude con una sconfitta l'avventura della Juve all'International Champions Cup. Il gruppo di Massimiliano Allegri perde 3-1 con il Real Madrid, apparso più in forma e brillante. Juve in ...

Dalla Spagna : Inter - Modric tirerà la corda con il Real. Oggi è atteso a Madrid : Tre giorni in cui l'Inter non potrà che essere spettatrice Interessata ma immobile sul futuro del centrocampista croato vice-campione del Mondo con la Croazia . Il club nerazzurro ha fatto tutto ...

ICC - Real Madrid-Juventus 3-1 : "Who needs Ronaldo?", recita uno striscione sventolato in tribuna. I tifosi del Real presenti al FedEx di Washington esorcizzano così il passaggio di CR7 alla Juventus, e a giudicare dal risultato ...

Real Madrid-Juventus 3-1 : Bale e Asensio ribaltano il vantaggio dei bianconeri : Stanotte a Landover, nel Maryland, si è chiusa la tournée americana della Juventus che dopo le vittorie con Bayern Monaco e Benfica, chiude la sua partecipazione all’International Champions Cup con una sconfitta contro il Real Madrid. Bale e Asensio (doppietta) ribaltano l’autorete di Carvajal.

