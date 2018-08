Raid razzista | gip | fu spedizione punitiva | potevano uccidere

Raid razzista : minacce a migranti - 'mo li uccido uno ad uno'. Due arresti a Sulmona : L'Aquila - "Mo questi qua li uccido uno ad uno". Questa una delle frasi pronunciate da uno dei due aggressori che il 12 giugno scorso fecero irruzione in un centro di accoglienza a Sulmona, in provincia dell'Aquila, e che sono stati arrestati con l'accusa di tentato omicidio e con l'aggravante razzista. Si tratta di Serafino Di Lorenzo, 39 anni, sulmonese, e di Nicola Spagnoletti, 46 anni, originario della Toscana. ...

Sulmona - arrestati autori di Raid razzista in centro migranti. Video dell’irruzione : “Mo questi li uccido uno a uno” : Fecero irruzione nel centro di accoglienza di Sulmona, in provincia dell’Aquila, minacciando i migranti con una pistola scacciacani e finendo per accoltellare un ragazzo originario del Gambia. Il fatto risale al 12 giugno scorso, e oggi i due responsabili del blitz sono stati arrestati. Si tratta di Serafino Di Lorenzo di 39 anni, e del 45enne toscano Nicola Spagnoletti. Per loro l’accusa è tentato omicidio aggravato nei confronti di ...

