Rai | la tv che fa litigare tutti | battaglie legali e appelli al Colle per la Tv di Stato

Formula 1 - Red Bull : per il dopo-Ricciardo spunta anche Raikkonen (RUMORS) : È ufficialmente terminato, dopo due stagioni in Toro Rosso 2011-2013 e ben quattro in Red Bull 2014-2018, il lungo matrimonio tra Daniel Ricciardo e l'universo del team anglo-austriaco. Proprio in questi giorni, infatti, il pilota australiano ha annunciato il suo passaggio alla Renault, a partire dal campionato del 2019 di Formula 1, un accordo biennale che il driver stesso ha definito come una delle decisioni più difficili da prendere nella mia ...

Un amore all'improvviso/ Su Rai Movie il film con Rachel McAdams : trama e curiosità (oggi - 4 agosto 2018) : Un amore all’improvviso, il film in onda su Rai Movie oggi, sabato 4 agosto 2018. Nel cast: Eric Bana, Rachel McAdams, alla regia Robert Schwentke. Il dettaglio della trama. (Pubblicato il Sat, 04 Aug 2018 17:20:00 GMT)

Perché si parla di Alan Friedman e dell’UcRaina : Il New York Times ha ricostruito cosa sappiamo della collaborazione tra il famoso opinionista e Paul Manafort per una campagna a sostegno dell'ex presidente ucraino Janukovyc (e c'entra anche Prodi) The post Perché si parla di Alan Friedman e dell’Ucraina appeared first on Il Post.

Rai 3 e il brivido estivo del prime time che fu : il film del sabato in onda alle 20.30 : Può una collocazione in palinsesto riportarti all'infanzia? Sì e al netto del programma trasmesso. L'ebrezza di un viaggio nel tempo la offre Rai 3 che inaugura questa sera, sabato 4 agosto 2018, un ciclo dedicato a Sergio Leone e fissa l'orario di inizio di Per un pugno di dollari alle 20.30. Roba che non si vedeva da una ventina d'anni.prosegui la letturaRai 3 e il brivido estivo del prime time che fu: il film del sabato in onda alle ...

Rita dalla Chiesa fuori da Mediaset/ "Pago per qualcosa che non capisco" - il suo futuro è in Rai con Liorni? : Traumatico divorzio tra Rita dalla Chiesa e Mediaset che ha rinunciato alla conduttrice dopo anni "di fedeltà sottovalutata". Adesso sbarcherà in Rai al fianco di Marco Liorni?(Pubblicato il Sat, 04 Aug 2018 11:42:00 GMT)

"Anche le vie legali per difendere la Rai" : "Io spero che non facciano ancora forzature. L'idea della lottizzazione che hanno avuto della funzione del presidente senza un profilo alto, riconoscibile e rassicurante è stata bocciata. Spero che adesso ragionino e non si facciano prendere dall'ansia di potere e di occupazione anche di cariche di garanzia come la presidenza Rai". Lo dice Maurizio Martina, segretario del Pd, intervistato dal Gazzettino.Se la maggioranza restasse ferma su ...

'Privatizzare la Rai? Perché no. Io sceglierei tra canone o pubblicità' : Lo ripeto: tranne la morte, fortunatamente in questo mondo tutto è reversibile'. Salvini conclude con un passaggio sul populismo: 'Il popolo va ascoltato. La politica deve dire dei sì e dei no'. ...

"Privatizzare la Rai? Perché no. Io sceglierei tra canone o pubblicità" : "Foa è cresciuto a pane e Montanelli, invito tutti ad approfondire la sua storia personale di uomo libero, anticonformista, schietto. È l'amministratore delegato del Corriere del Ticino". Il vice premier Matteo Salvini, in un'intervista al 'Foglio' ribadisce il suo sostegno a Foa per il vertice Rai e per quanto riguarda le nomine dei vari direttori di rete e tg spiega: "C'è un ...

Mostra del cinema di Venezia 2018 - la programmazione Rai (anche sul grande schermo) : Venezia 75 in tv sui canali Rai: la tv di Stato si conferma main media partner della Mostra del cinema di Venezia, che nel 2018 celebra la sua 75esima edizione. Un programma di gran pregio per la Mostra, che presenta in Concorso e Fuori Concorso pellicole molto attese e primizie di gran interesse.prosegui la letturaMostra del cinema di Venezia 2018, la programmazione Rai (anche sul grande schermo) pubblicato su TVBlog.it 03 agosto 2018 ...

Rai - Salvini : “Meglio il figlio di Foa che lavora per me - che il figlio di un consigliere Pd lanciatore di uova” : Su Marcello Foa si tira dritto, sul figlio nel suo staff anche. Perché è “meglio avere il figlio di un giornalista obiettivo che lavora per me, che il figlio di un consigliere del Pd che lancia le uova alla gente a Torino”. Matteo Salvini intreccia la polemica per la scoperta de L’Espresso su Leonardo, figlio del candidato (bocciato) alla presidenza della Rai alle dipendenze del leader della Lega, con il caso dei tre ragazzi ...

Rai - Salvini contro Berlusconi 'Spieghi agli italiani il no a Foa'. E attacca Forza Italia 'Vedo che preferisce allearsi con il Pd' : ROMA. Un Matteo Salvini aggressivo, soprattutto nei confronti di Forza Italia. Che sulla Rai va avanti sulla linea dura: il nome di Marcello Foa non si discute. Nessun passo indietro, anche se tra i ...

Matteo Salvini : "Insisteremo su Foa in Rai - meglio avere suo figlio nello staff che un figlio che tira uova da cretino" : "Insisteremo sul nome di Marcello Foa". Matteo Salvini, intervistato da SkyTg24, non cambia linea sulla presidenza della Rai e conferma di non volere fare marcia indietro sul nome del suo candidato. Anzi, se la prende apertamente con Silvio Berlusconi, che ha impedito che Foa passasse in Vigilanza Rai."L'unico che deve spiegare qualcosa, non a me, ma agli italiani, è Silvio Berlusconi. Mi stupisce che dica no a un presidente che viene dal ...

Cantando Ballando - Roberto Tagliani a Blogo : "Facciamo picchi di ascolto più alti anche di Rai e Mediaset" : Un giorno è in provincia di Brescia, quello dopo a Riva del Garda, quello dopo ancora in provincia di Ferrara alla Festa delle Rane: solo ad agosto ha 20 date sparse per la penisola. Roberto Tagliani gira l'Italia e fa ballare migliaia di persone. Chi è? Il granitico conduttore di Cantando Ballando, la celebre trasmissione di Canale Italia 83 dedicata alla musica da pista. "È la trasmissione più amata dalle famiglie italiane. Piace ...