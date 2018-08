Rai | il piano di Matteo Salvini | ' Ci sono troppi canali Si dovrà scegliere'

Rai - il piano b di Luigi Di Maio : un altro incarico per Marcello Foa : Cominciano a vacillare i grillini sulla strategia di Matteo Salvini per la nomina di Marcello Foa presidente della Rai. Uno stallo che rischia di minare la loro promessa di rivoluzionare Viale Mazzini.

Forza Italia e Lega sono ai ferri corti. Antonio Tajani lavora a uno nuovo Nazareno reso evidente dal progetto Altra Italia. Cosa farà Berlusconi?

Marcello Foa - il piano di Salvini su un cavillo per la Rai : così trema il centrodestra : La partita in Commissione Vigilanza di questa mattina vale ben più del voto di ratifica alla nomina del presidente della Rai Marcello Foa . In ballo c'è la tenuta stessa del centrodestra, con l'...

Marcello Foa - il piano per far fuori il presidente della Rai : il ruolo di Giorgia Meloni : È sul nome del prossimo presidente della Rai Marcello Foa che il dibattito politico si è infuocato, con minacce sempre più concrete in vista del voto in Parlamento sul candidato indicato dal governo. ...

Canada - annunciato piano per fornire assistenza militare all'UcRaina - : Le autorità canadesi intendono fornire aiuti militari all'Ucraina per un importo totale di circa 7,2 milioni di dollari entro la fine di marzo del 2019. Lo ha riferito l'agenzia Ukrinform citando il ...

Striscia la notizia - il piano della Rai per massacrare Antonio Ricci : si affidano a Costantino Della Gherardesca : Ai piani alti Della Rai hanno deciso di tentare l'assalto contro la corazza Striscia la notizia. Contro il programma di Antonio Ricci , che domina da sempre la battaglia degli ascolti, viale Mazzini ...

Piano ricerca per scomparsa Roberto Raineri - 65 anni - residente a Pre saint Didier : Verso le ore 18 di oggi, giovedì 5 luglio, è stato attivato il Piano regionale di ricerca per la ricerca di Roberto Raineri, 65 anni, residente a Pre saint Didier, L'uomo è stato visto l'ultima volta ...

Beppe Grillo - il piano per fare a pezzetti la Rai : Di Maio lo gela - chi comanda davvero in viale Mazzini : Beppe Grillo ha rispolverato il suo vecchio pallino di fare a pezzetti la Rai, un punto antico del programma grillino finora ritenuto pilastro della rivoluzione Cinque Stelle. La rivoluzione però può ...

Superquark - dal 4 luglio su Rai 1 con Piero Angela (anche) al pianoforte : Piero Angela Patrimonio dell'Umanità: sarebbe una proposta da fare all'Unesco - che sono certa riconoscerebbe il valore del patriarca della divulgazione scientifica televisiva italiana -, ma in attesa di tale riconoscimento prepariamoci a un nuovo ciclo di Superquark, al via mercoledì 4 luglio in prima serata su Rai 1. prosegui la letturaSuperquark, dal 4 luglio su Rai 1 con Piero Angela (anche) al pianoforte pubblicato su TVBlog.it 27 ...

Rai - il piano di Leg e M5s : Forza Italia e Pd fuori dal Cda - un siluro contro Silvio Berlusconi : Se Silvio Berlusconi vuole la guida della Commissione di Vigilanza Rai allora deve rinunciare a esprimere un membro del Cda di Viale Mazzini . Un aut aut che viene direttamente dall'alleato leghista ...

TV - Rai5 : “Perù estremo” alla scoperta delle Ande e l’Altipiano : Cyril Ruoso, fotografo naturalista, e Anne Grégoire, giornalista scientifica, proseguono il viaggio fra gli ecosistemi più estremi del pianeta, con la serie “Perù estremo”. Al centro del secondo episodio, in onda lunedì 18 giugno alle 14.50 su Rai5, sono le Ande, dove si trovano i ghiacciai tropicali più attivi al mondo. Alti più di 6mila metri, questi giganti di ghiaccio fungono da riserva idrica per tutte le regioni circostanti. Sulle vette ...

Scoppiano tre batterie - salta segnale Rai : Roma, 12 giu. (AdnKronos) – “Per un grave e imprevedibile guasto tecnico che si è verificato questa sera con l’esplosione di tre batterie della centrale elettrica di Saxa Rubra, è saltato più volte il segnale di Rai1, Rai2 e Rai3. Sono in corso le verifiche per accertare cause e responsabilità”. Lo comunica la Rai in una nota in cui “si scusa con tutti i suoi telespettatori per il disservizio”. L'articolo ...

