Racconto inedito di Ernest Hemingway pubblicato a 57 anni dalla morte

Dopo 62 anni pubblicato per la prima volta un Racconto inedito di Ernest Hemingway : "A Room on the Garden Side", racconto scritto nel 1956 da Ernest Hemingway, sarà pubblicato per la prima volta Dopo 62 anni dal periodico "Strand Magazine". Il racconto è ambientato a Parigi, al Ritz Hotel durante la Seconda Guerra Mondiale. Il vino, la poesia, la guerra: è un "classico Hemingway".Continua a leggere