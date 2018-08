Quella ragazza italiana mi ha stregato | devo trovarla | l' appello di un

huffingtonpost

(Di domenica 5 agosto 2018) Non sa il suo nome, non le ha parlato, ma con lei ha scambiato uno sguardo e quello è bastato a farlo innamorare. Florian Resch, ragazzo austriaco in vacanza in Italia, ha scritto una lettera al Piccolo affinché lo aiuti a trovaredai lunghi capelli castani che non riesce più a togliersi dalla mente. Una ricerca disperata dal momento che di lei non conosce quasi nulla: ha solo una foto, ma di spalle."L'ho vista solo due volte - spiega -. La prima il 10 luglio in un locale vicino al canale di Ponterosso, dove veniva trasmessa una partita di calcio, e la seconda il 29 luglio al castello di Miramare. Era molto bella. Purtroppo non abbiamo mai parlato, non so nemmeno il suo nome, ci siamo solo guardati, potete aiutarmi?". Il giovane ha deciso di scrivere al giornale una volta tornato a casa, perché il pensiero dellasi faceva ...