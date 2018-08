Quarto l' otto dei genovesi agli Europei di Glasgow

Pallanuoto - Europei Barcellona 2018 : Italia-Russia - Quarto di finale da non sottovalutare per il Settebello : Quando alla vigilia della rassegna continentale si parlava di sette pretendenti al podio, si faceva riferimento a tutte le squadre qualificate ai quarti, tranne la Russia. La prima fase degli Europei di Pallanuoto è stata un vero e proprio successo per il Settebello: primo posto del girone raggiunto in sole due partite, miglior difesa, terzo miglior attacco e seconda miglior differenza reti. Ora, per la nazionale italiana, dopo tre giorni di ...