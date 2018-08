Psg | Thiago Motta allenatore | subito espulso

Psg : Thiago Motta nuova allenatore dell’Under 19 : A due mesi dall’addio al calcio giocato, Thiago Motta è già pronto a cominciare la sua carriera da allenatore : a 35 anni, l’ex centrocampista di Inter e Genoa e’ stato scelto dal Psg – club nel quale ha militato dal 2012 al 2018 – per guidare la formazione Under 19. Lo ha annunciato la societa’ campione di Francia. Motta , che dirigera’ il primo allenamento gia’ questo pomeriggio, succede a ...

Calciomercato Psg - il consiglio di Thiago Motta : 'Neymar - non andare al Real Madrid : vinci qui' : "Merci Thiago", prima dell'addio. Dunque una standing ovation di tutto lo stadio alla sua ultima partita per il Psg, per quello che in Realtà è stato soltanto un arrivederci. Thiago Motta dopo aver ...