Pronostico Hull City vs Aston Villa | Championship 6-8-2018 e Analisi

lanotiziasportiva

(Di domenica 5 agosto 2018) England, 1^ giornata,di, lunedì 6 agosto. La panchina di Steve Bruce è a rischio!, lunedì 5 agosto. La prima giornata di Sky Betsi conclude con il Monday Night al KCOM Stadium di. Un match che potrebbe costare la panchina a Steve Bruce., probabili formazioni edel match. Come arrivano? L’proviene da una stagione molto deludente, anche a causa di gravi problemi finanziari, dove ha rischiato seriamente di retrocedere in League One. Le amichevoli non hanno rassicurato le preoccupazioni dei propri tifosi: dopo due vittorie nelle prime 2 partite sono arrivate 2 sconfitte e 3 pareggi. L’sta vivendo un momento di caos, sia a livello dirigenziale che tecnico. E’ a rischio la panchina del tecnico Steve Bruce che ...