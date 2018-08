Profumi e acque profumate | su misura per la vostra estate

vanityfair

: Le acque profumate sono ideali per rinfrescarsi (e per sedurre) al mare ?? - glamouritalia : Le acque profumate sono ideali per rinfrescarsi (e per sedurre) al mare ?? - glamouritalia : Le acque profumate sono ideali per rinfrescarsi (ma anche per sedurre) al mare ?? - maryfarfalla : Le Acque profumate Chogan sono un'alternativa ai classici profumi ?? Più leggere , si differenziano dai profumi per… -

(Di domenica 5 agosto 2018) Cosa c’è meglio di un profumo per attivare ricordi, sensazioni, associazioni e abbinamenti nella nostra mente? Le note olfattive scatenano in noi dei viaggi rimanendo fisicamente sempre nello stesso posto. Noi ci siamo divertite (nella gallery) a indirizzarvi verso lafragranza estiva giocando con gli ingredienti e immaginandoceli se fossero un colore, un posto e un drink. Trovare il proprio profumo ideale non è semplice, ma con oggetti tangibili che ne rappresentano l’essenza e ne simboleggiano come correlativi oggettivi le note, ricordare e scegliere un jus è più spontaneo. Provate a giocare con noi e forse la scelta della fragranza che firmerà lasarà più facile. Se siete sotto l’ombrellone o ancora in ufficio ad annaspare in attesa della meritata vacanza sfogliate la gallery. E se fosse? LEGGI ANCHEestivi per sopravvivere alla città ...