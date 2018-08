Presentazione del libro su Gioacchino da Fiore

Serie B - rinviata la Presentazione del calendario : E’ stata rinviata la presentazione del calendario di Serie B per la stagione 2018/19 che si sarebbe dovuta svolgere a Cosenza il 6 agosto. Lo ha annunciato la Lega B dopo il Consiglio direttivo riunito questa mattina a Roma. “La Lega B non avendo ottenuto risposte dalla Federazione in merito al nominativo della ventesima squadra necessaria per completare gli organici del prossimo campionato ha annullato l’evento”, ...