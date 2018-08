Poliziotto in prova film stasera in tv 5 agosto | trama | curiosità | streaming

cubemagazine

: Io e il mio ragazzo siamo due deficienti nati. Ieri sono stata da lui e abbiamo visto questo film “Un poliziotto an… - eclissidite : Io e il mio ragazzo siamo due deficienti nati. Ieri sono stata da lui e abbiamo visto questo film “Un poliziotto an… - POPCORNTVit : Poliziotto in prova, in tv arriva la coppia (a)tipica di detective -

(Di domenica 5 agosto 2018)inè ilin tv sabato 52018 in onda in prima serata su Italia 1. La pellicola diretta da Tim Story ed ha come protagonisti Ice Cube, Kevin Hart e Laurence Fishburne. Di seguito ecco scheda,, trailer, alcunesule dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TVinin tv: scheda TITOLO ORIGINALE: Ride Along USCITO IL: 22 maggio 2014 GENERE: Azione, Commedia ANNO: 2014 REGIA: Tim Story CAST: Ice Cube, Kevin Hart, John Leguizamo, Bruce McGill, Laurence Fishburne DURATA: 100 Minutiinin tv:Ben Barber guardia giurata presso un liceo, vede coronato il sogno di diventare un agente quando riceve la lettera che lo informa di essere stato accettato dall’accademia di polizia di Atlanta. Ma… prima ...