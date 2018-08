Poldark 2 ci sarà? Gran finale per la serie su Canale 5 e domenica arriva Spirito Libero?

optimaitalia

: #Poldark 2 ci sarà? Gran finale per la serie su Canale 5 e domenica arriva #SpiritoLibero? - OptiMagazine : #Poldark 2 ci sarà? Gran finale per la serie su Canale 5 e domenica arriva #SpiritoLibero? - Soldato12501 : Mi dispiace per quelle persone che guardano Poldark su Canale 5 e domani sarà l'ultimo episodio - tuonodighiaccio : Comunque ieri ho finito #Poldark e posso solo dire che Elizabeth non si meritava di fare quella fine e mi dispiace… -

(Di domenica 5 agosto 2018)2 cioppure no? Chi segue e conosce latv inglese con Aidan Turner sa bene che ci sono altre stagioni e altri episodi da vedere ma, a quanto pare, per questo dovremo attendere un po'. In attesa della messa in onda della quarta stagione, Laeffe ha annunciato la messa in onda della seconda e della terza e questo potrebbe spostare il pubblico di5 proprio sulla rete ma, se così non fosse, dovremo attendere la prossima estate per vedere i nuovi episodi in chiaro.Ildella prima stagione andrà in onda oggi, 5 agosto, sulla rete ammiraglia Mediaset con un vero e proprio colpo di scena e il sacrificio di Demelza che potrebbe mettere a rischio la sua vita e non solo. Dopo la fuga di Verity con il Capitano Andrew, sembra che tra Francis e Ross scoppi di nuovo la guerra.Il primo incolpa il cugino per quanto è accaduto ma presto dovrà fare i conti con una ...