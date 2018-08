Plusvalenze | cosa bisogna sapere per capire davvero il calciomercato

agi

(Di domenica 5 agosto 2018) ​Da qualche anno a questa parte, quando si guarda un telegiornale sportivo, o si cercano notizie sul mercato della propria squadra del cuore, è diventato sempre più comune imbattersi nella parola “plusvalenza”. La plusvalenza è un concetto economico che si è imposto nel dibattito calcistico a tutti i livelli, sia tra gli addetti ai lavori sia tra i tifosi. Non a caso nei giorni in cui si parla del clamoroso scambio sull’asse Juventus-Milan con protagonisti Gonzalo Higuain, Leonardo Bonucci e Mattia Caldara, giornalisti e appassionati provano ain anticipo gli scenari del mercato anche tenendo conto dei prezzi di acquisto degli anni passati, delle possibili plus o minusvalenze, delle cifre che servono alle squadre per far quadrare i bilanci nell’epoca del fair play finanziario. Ma che cos’è una plusvalenza? Per la ...