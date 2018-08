PG Nationals Predator | gli Outplayed campioni di fronte ad 800 spettatori in un evento

ilfattoquotidiano

: RT @PGEsportsIT: Dal 10 settembre tornano le European Masters, il torneo di @LeagueOfLegends tra le migliori squadre europee! Tutti pronti… - Outplayedstaff : RT @PGEsportsIT: Dal 10 settembre tornano le European Masters, il torneo di @LeagueOfLegends tra le migliori squadre europee! Tutti pronti… - PGEsportsIT : Dal 10 settembre tornano le European Masters, il torneo di @LeagueOfLegends tra le migliori squadre europee! Tutti… - domexl12 : RT @PGEsportsIT: Roma è tornata ad essere la casa di tutti gli amanti di @LeagueofLegends con le Summer Split Finals del PG Nationals Preda… -

(Di domenica 5 agosto 2018) L’ultimo weekend di luglio a Roma, presso il Teatro 1 di Cinecittà World, si sono disputate le finali della fase estiva del PG, il campionato nazionale di League of Legends organizzato da PG Esports insieme a, brand di Acer dedicato al gaming, che hanno segnato un importante passo in avanti per gli eSport in Italia. Nonostante una location periferica e mal collegata con i mezzi pubblici – per raggiungerla dalla Stazione Termini c’è voluta quasi un’ora con una navetta dedicata -, e l’indipendenza dell’da manifestazioni fieristiche il pubblico non è mancato: gli spalti secondo i numeri forniti dagli organizzatori erano occupato da circa 800paganti (il prezzo dell’ingresso era di 15€ a persona), e per quello che abbiamo visto di persona (e che potete vedere dalle foto), difficilmente ...