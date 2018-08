' Petizione del Pd contro contro il rinvio sui vaccini' | Martina

Atletica – Europei 2018 : la mappa della comPetizione continentale : I luoghi della prossima rassegna continentale (6-12 agosto): lo stadio, l’arena in centro per le qualificazioni del peso e le premiazioni, i percorsi della maratona e della marcia Uno stadio da sogno, denso di ricordi sportivi indimenticabili per il nostro Paese e culla delle imprese di Jesse Owens e Usain Bolt. Un “hub” in centro città per le cerimonie di premiazione, le qualificazioni del peso maschile, le partenze e gli arrivi ...

James Gunn - Petizione on-line a favore del regista : Il mondo del web è un universo pieno di opportunità, una realtà in cui tutti, se vogliamo, possiamo fare qualcosa di buono. Quello che è accaduto al regista James Gunn , fautore de I Guardiani della ...

Avviata una Petizione per bere il liquido rosso del sarcofago : "Potrebbe essere un elisir di lunga vita" : Il sarcofago millenario portato alla luce ad Alessandria d'Egitto è stato aperto. Ma questo non è bastato per fermare la fantasia di molti. Nonostante, infatti, il contenuto sia stato rivelato (tre scheletri, appartenenti probabilmente a tre soldati vissuti ai tempi dei Faraoni, ndr), su Charge.og è stata Avviata una petizione - che conta già più di 11mila firme - affinché il liquido rosso maleodorante ...

Klimkin ha accusato Mosca di "riPetizione del crollo dell'Ucraina" - : Il ministro degli esteri ucraino Pavlo Klimkin ha affermato che a Mosca "non interessa il Donbass con i suoi abitanti ucraini", e la presunta proposta di Putin di tenere un referendum nel sud-est del ...

Mondiali Russia 2018 - la Top 11 della comPetizione : tanta Francia - onore anche alle semifinaliste : Mondiali Russia 2018, la Top 11 della competizione vede tanta Francia com’è giusto che sia dopo la grande impresa di Deschamps e soci Mondiali Russia 2018, la Top 11 è ovviamente condizionata dal successo della Francia. Se dovessimo eleggere un allenatore per questa squadra, non potremmo non affidarci a Deschamps, equilibratore della Nazionale transalpina, capace di portarla sul tetto del mondo. Il miglior portiere di Russia 2018, ...

Pisa - Petizione contro l’attore assessore per la destra : “Stalker della ex condannato a risarcire - il sindaco lo rimuova” : Davanti ai giudici aveva cercato di ribaltare la prospettiva: era lui calunniato dalla ex che lo aveva denunciato per stalking. Ma i giudici della corte di Appello di Firenze non hanno creduto ad Andrea Buscemi, attore, regista teatrale e conduttore televisivo diventato ora assessore alla Cultura della giunta guidata da Michele Conti, la prima di centrodestra nella storia della città della Torre. Con la sentenza di un anno fa lo avevano in parte ...

Formula SAE : Abarth sarà lo sponsor principale della comPetizione studentesca : ... il campionato mondiale di monoposto costruite dagli studenti universitari, sono attesi oltre 2600 studenti di ingegneria ed economia. Il nuovo appuntamento si terrà presso l'autodromo di Varano de' ...

Tennis - nasce la World Team Cup 2020! Una concorrente per la Coppa Davis? La nuova comPetizione dell’ATP : La ATP ha ufficializzato la nascita della World Team Cup a partire dal 2020. L’organo sovrano del Tennis internazionale lancerà quella che sarà a tutti gli effetti una Coppa del Mondo per squadre: si disputerà a gennaio, assegnerà punti per il ranking e avrà un montepremi stellare di 15 milioni di euro. Sarà proprio questo torneo ad aprire la stagione agonistica, si giocherà a gennaio e dunque probabilmente prima degli Australian Open. Al ...

VIDEO MotoGP - GP Olanda 2018 : gli highlights della gara. Sorpassi a riPetizione - Valentino Rossi danneggiato da Dovizioso : Il GP di Olanda 2018 passerà alla storia della MotoGP per essere stato uno dei più avvincenti degli ultimi 20 anni. Sorpassi a ripetizione, 5-6 piloti che hanno battagliato per tutta la gara con l’obiettivo di vincere la gara, ruota a ruota e sfide a ripetizione che hanno davvero regalato emozioni a non finire. Succedere di tutto ad Assen ma alla fine la spunta Marc Marquez che precede Alex Rins e Maverick Vinales. Andrea Dovizioso quarto ...

Mondiali 2018 – ‘Masha e Orso’ tifano… Russia! Le nuove puntate in onore della comPetizione iridata : Masha e Orso tifano Russia, i Mondiali 2018 protagonisti del cartone animato più amato dai bambini Forse non tutti lo sapranno, ma la produzione di ‘Masha e Orso‘ è made in Russia. Proprio per questo motivo le nuove puntate del cartone animato, con protagonista la bambina chiacchierona e l’orso che le evita tanti guai, saranno dedicate ai Mondiali di Russia 2018. Anche Masha e Orso seguiranno la competizione iridata, ma ...

Mondiali 2018 - come cambiano (ora dopo ora) i favoriti della comPetizione : Il tutto, in modo… più oggettivo del solito: considerata la sfortunata assenza della nazionale italiana di calcio a quella che è la competizione calcistica internazionale più importante del globo, non ci rimane che dare uno sguardo appassionato (ma senza influenze di tifo) a quel che potrebbe accadere nei prossimi giorni e nelle settimane che ci separano al momento della finale. Sudamericane in difficoltà Iniziamo con una piccola nota di ...

Assetto Corsa ComPetizione sarà mostrato nel corso della nuova tappa del campionato di SRO che si terrà al Misano World Circuit : Assetto Corsa Competizione, il nuovo videogioco ufficiale di Blancpain GT Series, sviluppato da Kunos Simulazioni e pubblicato da 505 Games, sarà mostrato nuovamente nel corso della nuova tappa del campionato di SRO che si terrà al Misano World Circuit (22-24 giugno).Gli spettatori potranno provare la tech-demo di Assetto Corsa Competizione nello stand dedicato presso il paddock, che verrà allestito da Kunos Simulazioni con la collaborazione di ...

Coppa del Mondo di volo in parapendio - la spettacolare comPetizione iridata in Friuli : Dal 24 al 30 giugno va in scena in Italia la Coppa del Mondo di volo in parapendio: tra le nuvole del Friuli oltre 100 vele in gara Con oltre cento vele a colorare i cieli del Friuli, tra qualche giorno approderà a Gemona (Udine) la Coppa del Mondo di volo in parapendio. Lo spettacolo tra le nuvole andrà in scena tra il 24 e il 30 di giugno.Gemona è stata scelta perché è un posto che offre possibilità di volo alpino e di pianura insieme, già ...

Tursi - dipendenti messi in comPetizione per aumentare l’efficienza del Comune : La più grande “azienda” della città, chiede per la prima volta proposte per migliorare le prestazioni della struttura. Viscogliosi: «L’obiettivo è semplificare le procedure in uso nel nostro ente»