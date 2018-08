Perché Instagram Non Carica Storie Con GIF E Si Blocca? Come Risolvere

Perché Instagram Per Android Fa Così Schifo? : L’applicazione ufficiale di Instagram fa veramente schifo: è lenta, si blocca, non carica video e storie, ha meno funzioni di quella iOS, le Storie sono tagliate.. Perché? Tutti i problemi dell’app Instagram per Android. Quella per iOS non li ha! Oggi non ti proporrò nessuna guida su Instagram, nessuna news e nessun trucco per sfruttare al massimo […]

Hakan Calhanoglu - Perché il “drammatico” divorzio dalla moglie? “Lei avrebbe detto su Instagram di essere stata tradita” : Rottura clamorosa tra Hakan Calhanoglu, calciatore del Milan, e la moglie Sinem Gundogdu. Gli strascichi sono pubblici e le parole usate per annunciare il divorzio durissime. A soli tre anni dalle nozze il trequartista ha sbottato su Instagram: “Ho deciso di non commentare il mio divorzio per rispetto. Ma il mio silenzio viene male interpretato e l’impressione è che venga deliberatamente scaricata la colpa su di me. Ho deciso di farmi avanti ...

Instagram - Perché postare le tue foto mentre sei in vacanza potrebbe essere pericoloso : Se sei tra quelli che amano tenere costantemente aggiornato il proprio account Instagram anche quando si è in vacanza in giro per il mondo, dovresti fare molta attenzione, c'è un pericolo in agguato. Secondo quanto sostengono gli esperti, postare foto o stories delle tue vacanze mentre sei ancora in viaggio potrebbe attirare l'...

Heather Parisi spiega su Instagram Perché non balla più : Molti italiani si saranno chiesti, dopo il ritorno in Italia e in tv di Heather Parisi, prima con “Nemicamatissima” su Rai 1 accanto alla Cuccarini, dopo con Amici di Maria De Filippi, come mai l’ex ballerina simbolo della tv anni ’80 non ballasse più. Proprio durante il programma condotto in tandem con l’ex rivale di quegli anni, Lorella, mentre la Cuccarini non si è risparmiata sul ballo e sul canto, lei ha preferito esibirsi in ...

Elena Santarelli - Perché ha parlato della malattia del figlio su Instagram : Elena Santarelli sceglie ancora una volta Instagram per parlare della malattia del figlio e svelare per quale motivo ha deciso di rendere pubblica questa sua vicenda privata così dolorosa. Qualche mese fa la showgirl aveva pubblicato sui social un post che aveva sconvolto i follower, spiegando di aver ascoltato “parole che nessun genitore vorrebbe mai sentire”. Dopo lo shock iniziale però Elena Santarelli ha deciso di reagire e di ...

Barbara D'Urso pilota d'aereo su Instagram - ecco Perché : Barbara D'Urso conduttrice sempre più social. L'artista, volto di Canale 5, torna a far sorridere i fan con uno scatto esilarante su Instagram. Questa volta nelle vesti di un pilota...

Instagram - Perché le influencer ormai sono tutte uguali? : Instagram, e il modello di bellezza femminile (in particolare) che propone, stanno rendendo le influencer tutte uguali? E le loro follower, idem? È la domanda, interessante quanto scontata (tutti i media dominanti finiscono per costruire e influenzare gli standard di bellezza, anzi forse i social hanno contribuito ad allargarli), che si è fatta Julia Brucculieri sull’Huffington Post Usa qualche mese fa. Il punto di partenza non può che essere il ...

Su Instagram Barbara D’Urso vestita da crocerossina ecco il perchè : La conduttrice tv Barbara D’Urso fa un viaggio con la memoria di 14 anni . Su “Instagram”, la conduttrice ha postato una foto in cui indossa i panni di una crocerossina. Si tratta di uno scatto realizzato quando la D’Urso era impegnata come attrice sul set della fiction Orgoglio. Andata in onda su RaiUno per tre stagioni, dal 2004 al 2006, la fiction vantava un casting d’eccezione: da Elena Sofia Ricci a Fabio Fulco, da Enzo Decaro a ...

Perché Kylie Jenner cancella la figlia da Instagram? : Poco più di un mese fa Kylie Jenner aveva mandato in visibilio Instagram postando una foto che la ritraeva con la piccola Stormi. Milioni di like e migliaia di commenti erano il caloroso benvenuto della rete alla new entry del club Kardashian. Ma proprio quella foto, che l’aveva consacrata come la mamma più influente di Instagram, è ora scomparsa dal profilo. LEGGI ANCHEFoto dei figli sui social? No, se l'altro genitore non dà il ...

Perché la principessa Eugenie è su Instagram (e Meghan Markle no)? : Meghan Markle, che aveva un profilo Instagram seguitissimo e un blog di lifestyle (The Tig), poco prima del fidanzamento ufficiale col principe Harry, ha disattivato l’account e ha detto addio ai social da gestire personalmente. Lei, il marito, William e Kate Middleton «parlano», infatti, tramite la pagina ufficiale di Kensington Palace. E lo stesso vale per la regina Elisabetta (@theroyalfamily) e per il principe Carlo e per Camilla ...