Pentathlon | Mondiali junior Kladno 2018 | nella finale maschile Italia di bronzo nella

Pentathlon - Mondiali junior Kladno 2018 : Elena Micheli campionessa iridata! Italia oro a squadre : Elena Micheli ha scritto un altro pezzo della storia del Pentathlon giovanile Italiano: l’azzurrina, fresca campionessa mondiale universitaria, oggi a Kladno, in Repubblica Ceca, ha vinto il titolo iridato junior in una gara che l’ha vista sempre nelle posizioni di testa. Presa la vetta dopo la prova di equitazione, l’Italiana ha amministrato nel laser run ed ha vinto per distacco. Trionfo completato dalla classifica a squadre, ...

Pentathlon - Mondiali junior Kladno 2018 : nelle qualificazioni maschili vanno avanti tre azzurri : Buone notizie da Kladno, in Repubblica Ceca, dove sono in corso di svolgimento i Mondiali junior di Pentathlon moderno: nelle qualificazioni maschili staccano il pass per la finale di domenica Giorgio Malan, Matteo Cicinelli e Roberto Micheli, mentre non ce la fa soltanto Stefano Frezza. I pentatleti sono stati divisi in tre gruppi, dai quali passavano i primi dieci, oltre ai migliori sei punteggi inizialmente esclusi: l’unico tra gli ...

Pentathlon - Mondiali Junior Kladno 2018 : Aurora Tognetti - Elena Micheli e Lea Maria Lopez si qualificano per la finale individuale : Le qualificazioni per la prova individuale femminile dei Mondiali Junior 2018 di Kladno in Repubblica Ceca mandano tre italiane su quattro alla finale. Aurora Tognetti, Elena Micheli e Lea Maria Lopez, infatti, si classificano senza particolari problemi, mentre si infrangono i sogni di Alice Rinaudo che, dalla prima posizione dopo due gare, crolla nella laser run. Nel Gruppo A migliori punteggi per la turca Ilke Ozyuksel e per la coreana Sumin ...

Pentathlon - Mondiali Junior Kladno 2018 : medaglia di bronzo per Matteo Cicinelli e Giorgio Malan nella staffetta maschile : Seconda gara e seconda medaglia di bronzo per l’Italia in questo primo scorcio dei Mondiali Junior di Pentathlon moderno in corso di svolgimento a Kladno, in Repubblica Ceca. La coppia composta da Matteo Cicinelli e Giorgio Malan, infatti, ha concluso al terzo posto la staffetta maschile, chiudendo alle spalle di Repubblica Ceca e Corea del Sud. I padroni di casa Martin Vlach e Marek Grycz, quindi, hanno centrato la medaglia d’oro ...

Pentathlon - Mondiali Junior Kladno 2018 : Elena Micheli e Aurora Tognetti bronzo nella staffetta femminile : Si sono aperti, con la staffetta femminile, i campionati del mondo Junior di Pentathlon moderno di svolgimento a Kladno, in Repubblica Ceca ed è arrivata subito una medaglia per l’Italia. Le nostre Elena Micheli e Aurora Tognetti hanno conquistato un bellissimo bronzo nella prova vinta dal Guatemala (con la coppia composta da Sophia Hernandez e Sofia Cabrera) che ha centrato l’oro con 1391 punti, mentre l’argento è andato alla ...

Pentathlon - Mondiali universitari Budapest 2018 : splendido argento per l’Italia nel team event alle spalle dell’Egitto : L’Italia ha vinto la medaglia d’argento nel team event dei Mondiali universitari 2018 di Pentathlon moderno in corso di svolgimento a Budapest, in Ungheria. Ottima prova dei nostri Riccardo Agazzotti, Alessandro Colasanti, Emma Rinaudo e Roberto Micheli, che hanno concluso con 1454 punti, alle spalle dell’Egitto a quota 1463 e davanti alla Polonia con 1407. I nostri pentathleti hanno provato fino alla fine a sopravanzare gli ...

Pentathlon - Mondiali universitari Budapest 2018 : la Polonia vince la staffetta mista - indietro le coppie italiane : I polacchi Marta Kobecka e Lukasz Gutkowski vincono la staffetta mista dei Mondiali universitari 2018 in corso di svolgimento a Budapest, Ungheria. I rappresentanti della Polonia hanno chiuso in rimonta chiudendo con 1447 punti, appena due in più di Russia 1 di Kseniia Fraltstova e Nikolai Matveev. Medaglia di bronzo per l’Egitto di Sondos Aboubakr e Sherif Nazeir con 1438. Quarta posizione per gli irlandesi Eilidh Prise e Michael Healy a ...

Pentathlon - Mondiali universitari Budapest 2018 : Elena Micheli vince il titolo individuale! : Garrisce il tricolore italiano ai Mondiali universitari di Pentathlon moderno, ed il merito è tutto di Elena Micheli: l’azzurra ha vinto la finale femminile disputata a Budapest dove ha centrato una prestazione fenomenale dapprima nel nuoto e poi nel laser run, prova letteralmente dominata, nel corso della quale ha recuperato ad una ad una tutte le atlete che la precedevano ed ha trionfato per distacco. Secondo posto per la polacca Anna ...