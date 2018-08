Paura a Bali | forte scossa di terremoto di magnitudo 7 | hotel evacuati

Tour de France 2018 - il borsino dei favoriti dopo la prima settimana. Nibali paga la cronosquadre - Movistar al top - Froome fa Paura : prima settimana lunghissima (nove tappe percorse) per quanto riguarda il Tour de France 2018 . Non ci sono stati tanti scossoni in classifica generale, visto un percorso non del tutto favorevole agli scalatori, ma prevalentemente in direzione sprinter. Andiamo a vedere il borsino dei favoriti : chi sale e chi scende con il giorno di riposo e la ripresa a tutta con le Alpi che aspettano la carovana. Chi sale Movistar : le premesse non erano delle ...

Tour de France 2018 : i favoriti. Da Froome a Nibali passando per Quintana e Bardet - una lista da far Paura : Mai come quest’anno c’è attesa per quanto riguarda il Tour de France. La Grande Boucle, che prenderà il via il prossimo 7 luglio, presenta una startlist da far paura: ai nastri di partenza tutti i più forti ciclisti del panorama internazionale. A giocarsi la Maglia Gialla, partendo così favoriti per il trionfo verso la passerella finale di Parigi c’è schierato un quartetto. Andiamo a presentare nel dettaglio il poker dei più ...