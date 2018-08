Pari alla prima per Gerrard | Rangers beffati al 93' | 1-1 con l' Aberdeen

La banconota da 50 euro sParisce : occhio alla truffa al bancone del bar : L'ultimo caso si è verificato a Senigallia giovedì, vittima una commerciante truffata da due giovani con il trucchetto del resto diiventato un vero e proprio incubo per esercenti e ambulanti. Diversi ...

Usa - allarme in base aerea dell'Ohio per alcuni sPari : allarme in una base militare in Ohio per alcuni spari nei pressi dell'ospedale che hanno fatto scattare le procedure di sicurezza. A tutto il personale della Wright-Patterson Air Force base, non ...

Gratta e vinci - con il decretò dignità comParirà la scritta "nuoce alla salute" : Anche sui Gratta e vinci, come sui pacchetti di sigarette, comparirà la scritta 'nuoce alla salute'. Lo prevede un emendamento del Pd al decreto dignità approvato dall'Aula della Camera con 445 sì, 10 astenuti e 59 contrari (dichiarato il no di Forza Italia). La proposta aveva parere favorevole di governo e relatore, che in un primo momento avevano espresso parere contrario. I tagliandi dovranno contenere messaggi sui rischi ...

"ricerca personale per vendemmia" : consigliera di Parità regionale "è discriminatoria e vietata dalla legge" : ...consigliere il compito di vigilare sul rispetto del principio di non discriminazione - ha detto la consigliera di parità regionale " affinché la parità di genere sia effettivamente recepita dal mondo ...

Mattarella : «ImPariamo dalla storia» : Circa un milione e mezzo di armeni sterminati, secondo la storiografia corrente, che ancora aspettano il completamento di un percorso di giustizia politica, frenato dalla perpetua rimozione turca, ...

Bagni : 'Ancelotti grande tecnico - ma i tifosi del Napoli volevano un colpo per sentirsi alla Pari di Juve - Inter e Roma' : Intervenuto ai microfoni di RMC Sport, Salvatore Bagni ha parlato del mercato del Napoli spiegando come i tifosi azzurri si aspettassero un colpo da De Laurentiis, un regalo per potersi sentire al pari di Roma e Juventus. 'Ancelotti?...

SiParietto alla Camera tra Fico e Giacomoni : Siparietto in Aula durante la discussione alla Camera dei Deputati sul dl dignità. Il presidente della Camera, Roberto Fico, nel dare la parola al deputato di Forza Italia Sestino Giacomoni gli ...

Milan - intesa con la Juventus : arriva Leonardo Bonucci. Scambio alla Pari Caldara-Bonucci : Habemus accordo. Nella notte si è trovata l'intesa per il passaggio di Gonzalo Higuain al Milan . Sui dettagli di questo incontro ancora si sa poco, ma le prime notizie a trapelare riguardano i costi ...

Caldara al Milan - Bonucci alla Juventus/ Ultime notizie - scambio alla Pari - la chiave è il Pipita : Caldara al Milan, Bonucci alla Juventus, Ultime notizie: sarà scambio alla pari tra i due difensori. La chiave dell'affare è Gonzalo Higuain, vicino a Milanello. (Pubblicato il Tue, 31 Jul 2018 10:08:00 GMT)

SONDAGGI/ M5s e Lega sono alla Pari - 30% - - Famiglia Cristiana non sposta un voto : Le dichiarazioni di Beppe Grillo fanno colpo sugli elettori? spostano voti? RENATO MANNHEIMER ci dice che invece aumenta la percentuale di gente che non vuole migranti in Italia

Classifica Tour de France 2018 / La maglia gialla e le altre graduatorie (21^ tappa Houilles-Parigi) : Classifica Tour de France 2018: i verdetti finali della Grande Boucle all'arrivo a Parigi dopo la 21^ tappa. Geraint Thomas in maglia gialla, Alaphilippe a pois e Sagan in verde.(Pubblicato il Sun, 29 Jul 2018 05:47:00 GMT)

Francia : Benalla - protesta a Parigi contro 'insolenza' Macron : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

'Morsi da cimici - invasi dalla muffa in 9 metri quadri' : l'incubo degli studenti che cercano casa a Parigi : Ma per Luke, 24 anni, trasferirsi dal nativo Minnesota nella capitale francese per un master in Economia Internazionale è stato, piuttosto, l'inferno. Luke vive in un edificio in rovina, nascosto ...

Falso allarme su volo Parigi-Pechino : ROMA, 26 LUG - Un aereo della compagnia Air China in volo da Parigi a Pechino è stato costretto a tornare nella capitale francese, a causa di un "allarme terrorismo". Lo ha annunciato la compagnia. Le ...