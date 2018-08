Paolo Maldini torna al Milan : sarà direttore strategico dell'area sport : Paolo Maldini sarà di nuovo al Milan in veste di direttore Sviluppo strategico area sport . L'annuncio ufficiale è arrivato con una nota del club rossonero: 'Paolo è una leggenda vivente nella storia rossonera per la sua eccezionale classe, per il talento, la leadership, la lealtà, e ...

Paolo Maldini torna al Milan - sarà direttore sviluppo strategico : MilanO - Paolo Maldini torna al Milan come direttore sviluppo strategico Area Sport. 'La nomina di oggi è un ulteriore segno dell'impegno di Elliott per costruire una solida base per un successo a lungo termine - dichiara in una nota il presidente rossonero Paolo Scaroni -. Non ...

Il Milan ai milanisti : cosa significa il ritorno di Paolo Maldini in rossonero : Perché la società che portò il Milan sul tetto del mondo, tre volte, ha sempre pescato dal mazzo migliore, quello conosciuto e quello di casa. Da Fabio Capello, ex rossonero 1976-1980, per il dopo ...

L’ex calciatore Paolo Maldini sarà il Direttore Sviluppo Strategico Area Sport del Milan : L’ex calciatore Paolo Maldini, storico difensore del Milan e della Nazionale tra i più forti italiani di sempre, sarà il Direttore Sviluppo Strategico Area Sport del Milan. Lo ha annunciato la società in un comunicato, in cui non ha spiegato The post L’ex calciatore Paolo Maldini sarà il Direttore Sviluppo Strategico Area Sport del Milan appeared first on Il Post.

Milan - ufficiale. Torna Paolo Maldini. Sarà Direttore sviluppo strategico area sport : L'ex capitano è stato voluto fortemente da Leonardo e la nuova proprietà. Scaroni: "Paolo, una leggenda per riportare in alto il Milan"