Paltrinieri bronzo nei 1 500

Europei di nuoto - oro di Miressi nei 100 metri stile libero : “Felicissimo”. Paltrinieri solo bronzo nei 1500 : “Non ero al meglio” : Alessandro Miressi è il nuovo campione d’Europa nei 100 stile libero. L’azzurro ha nuotato in 48″01 la finale disputata a Glasgow. “Sono felicissimo, non pensavo di nuotare 48″01. Non ho parole”. E’ la prima reazione di Alessandro Miressi ai microfoni di Rai Sport dopo il trionfo nei 100 metri stile libero. “Provo solo felicità, potrei di nuovo buttarmi e fare un altro 100 – ha aggiunto l’azzurro – Ho ...

